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Ювентус - Рома
Брешиа - Сампдория
Милан - Кальяри
Аталанта - Интер
Наполи - Лацио

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Рома

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 1:3 Логотип футбольный клуб Рома (Рим) Рома
Ювентус
Рома
Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)
1 : 3
завершен
01 августа 2020, 21:45
суббота
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Логотип футбольный клуб Рома (Рим)
Италия. Серия А 2019/2020, 38 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
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    Голы
    Игуаин Гонсало
    ассистент Рабьо Адриен     		1:0 5’
    23’ 1:1 Калинич Никола
    ассистент Перотти Диего
    44’ 1:2(П) Перотти Диего
    52’ 1:3 Перотти Диего
    ассистент Дзаньоло Николо
    Наказания
    Ругани Даниэле 21’
    40’ Смоллинг Крис
    45+1’ Перотти Диего
    54’ Кристанте Бриан
    90+5’ Фасио Федерико
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Рэмзи Аарон Рабьо Адриен 51’
    Демирал Мерих Бонуччи Леонардо 51’
    56’ Жуан Роджер Ибаньес
    56’ Юндер Дженгиз Дзаньоло Николо
    56’ Сантон Давиде Кристанте Бриан
    60’ Перес Бруно Калафьори Риккардо
    Оливиери Марко Бернардески Федерико 72’
    Пинсольо Карло Щесны Войцех 72’
    73’ Клюйверт Джастин Перотти Диего
    Вриони Джакомо Игуаин Гонсало 79’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 12
    		3 Удары в створ 6
    		10 Фолы 11
    		6 Угловые 5
    		2 Офсайды 0
    		56% Владение мячом 44%
    		3 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    03 августа в 21:32
    прихлопнули на выезде... Волки разорвали в клочья старушку.
    di byadjo
    di byadjo ответ creamboy (раскрыть)
    03 августа в 12:15
    Ты и есть елвен и акаунт сменил.
    creamboy
    creamboy ответ Тага Дага (раскрыть)
    03 августа в 09:29
    ну да,следишь я вижу!
    Тага Дага
    Тага Дага ответ creamboy (раскрыть)
    02 августа в 23:52
    Я всегда слежу за словами. ....ну ты не веди агресивно.
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    02 августа в 18:20
    Это не правда, судьи знают примету - если свистеть, то денег не будет)
    creamboy
    creamboy ответ Тага Дага (раскрыть)
    02 августа в 18:13
    Во первых я не скрываюсь,просто Соккер заблокировал Елевен на сутки за слово "акстись"
    Во вторых ты так и не ответил,где и когда я говорил что Реал пройдёт Сити?
    Я конечно этого хочу но что бы утверждать,такого никогда не было,так что следи за словами!
    Тага Дага
    Тага Дага ответ creamboy (раскрыть)
    02 августа в 16:57
    Ты почему меняешь имя?От кого скрываешься?
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    02 августа в 16:44
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
      02 августа в 16:42
        Sebastian Eniston
        Sebastian Eniston ответ SonicStar (раскрыть)
        02 августа в 16:39
          S.T.A.L.K.E.R.135
          S.T.A.L.K.E.R.135
          02 августа в 12:54
          с победой Рома , успешного выступления в новом сезоне.
          Рыжик-Мурыжик
          Рыжик-Мурыжик
          02 августа в 12:19
          Без пенальти и судьи и не туды и не сюды
          juvenale
          juvenale ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
          02 августа в 11:43
          ну судя по матчу с псж это будет преимущество.Ювентус выдохся играя каждые три дня,а Лион наоборот отдыхал и будет свежее
          SonicStar
          SonicStar ответ Санчо Панса (раскрыть)
          02 августа в 11:28
          Ну, у Ромы тоже резервисты играли )
          abramjan
          abramjan
          02 августа в 11:07
          Ухахааа...Роналду чемпион а меся саматропиновый обтекает)
          Санчо Панса
          Санчо Панса
          02 августа в 10:58, ред.
          Криштиану не забил просто потому, что он не принимал в этом матче участие. Да, полуосновной состав Ювентуса в итоге ожидаемо проиграл Роме! К тому же у Старой Синьоры уже не было никакой мотивации)
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
          02 августа в 10:09
          Судьи всегда свистят в пользу твоего Ювентуса, без судей туринцы даже в тройку не попали бы
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер
          02 августа в 10:06
          Лиону по силам повторить такой результат
          galem72
          galem72
          02 августа в 10:03
          Ромашей с победой над турином. Ооочень приятная новость. ))
          Raamtvall
          Raamtvall
          02 августа в 09:43
            creamboy
            creamboy ответ Тага Дага (раскрыть)
            02 августа в 09:34
            По какой "моей" логике?
            Я здесь писал про Ювентус,это ветка Ювентуса и про Реал в моём комменте не было ни слова,так где я говорил что Реал пройдёт Сити?
            BARRRS
            BARRRS
            02 августа в 09:18
              SonicStar
              SonicStar ответ BESTJuventus21 (раскрыть)
              02 августа в 09:09
              Понятно, что игра уже ничего не значила, но не согласен насчёт того, что Рома основных выпустила. Посмотри, сколько матчей провели те, кто в Ромы вчера играл. Резервисты )
              BarSlona
              BarSlona
              02 августа в 07:23
              Судья вме перепутал , пенальти поставил не туда ;)))
              Legend 6
              Legend 6 ответ Артур Слимани (раскрыть)
              02 августа в 07:05
              😁😁😁
              112910415
              112910415
              02 августа в 05:31
              Юве нынче совсем не тот
              cska vperiod
              cska vperiod
              02 августа в 05:11
              Римлян с победой!
              Тага Дага
              Тага Дага ответ eleven LC (комментарий удален) (раскрыть)
              02 августа в 03:54
              По твоей логике так выходит. ...Акстись,сам придумал...или кто то сказал?
              iBragim2102
              iBragim2102
              02 августа в 03:30
              Сарри позорище.
              allemz
              allemz
              02 августа в 02:05
              Педротти покувыркался на славу!)
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