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1 : 3
завершен
01 августа 2020, 21:45
суббота
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
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Игуаин Гонсало
ассистент Рабьо Адриен
|1:0
|5’
|23’
|1:1
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Калинич Никола
ассистент Перотти Диего
|44’
|1:2(П)
|Перотти Диего
|52’
|1:3
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Перотти Диего
ассистент Дзаньоло Николо
|Ругани Даниэле
|21’
|40’
|Смоллинг Крис
|45+1’
|Перотти Диего
|54’
|Кристанте Бриан
|90+5’
|Фасио Федерико
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Рэмзи Аарон
|Рабьо Адриен
|51’
|Демирал Мерих
|Бонуччи Леонардо
|51’
|56’
|Жуан
|Роджер Ибаньес
|56’
|Юндер Дженгиз
|Дзаньоло Николо
|56’
|Сантон Давиде
|Кристанте Бриан
|60’
|Перес Бруно
|Калафьори Риккардо
|Оливиери Марко
|Бернардески Федерико
|72’
|Пинсольо Карло
|Щесны Войцех
|72’
|73’
|Клюйверт Джастин
|Перотти Диего
|Вриони Джакомо
|Игуаин Гонсало
|79’
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|11
|Удары по воротам
|12
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|3
|Удары в створ
|6
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|10
|Фолы
|11
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|6
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|0
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|3
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|4
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Во вторых ты так и не ответил,где и когда я говорил что Реал пройдёт Сити?
Я конечно этого хочу но что бы утверждать,такого никогда не было,так что следи за словами!
Во вторых ты так и не ответил,где и когда я говорил что Реал пройдёт Сити?
Я конечно этого хочу но что бы утверждать,такого никогда не было,так что следи за словами!
Я здесь писал про Ювентус,это ветка Ювентуса и про Реал в моём комменте не было ни слова,так где я говорил что Реал пройдёт Сити?
Я здесь писал про Ювентус,это ветка Ювентуса и про Реал в моём комменте не было ни слова,так где я говорил что Реал пройдёт Сити?
аха-ха)
аха-ха)