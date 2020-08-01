В 1 Щесны Войцех Голов пропущено: 3 Спасений: 3 Пасы: 13 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 72

З 19 Бонуччи Леонардо Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 51

З 13 Данило Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

З 24 Ругани Даниэле Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

З 47 Фработта Джанлука Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

П 14 Матюиди Блез Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

П 38 Мураторе Симоне Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 78 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 51

Н 33 Бернардески Федерико Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 72

Н 46 Дзанимаккья Лука Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

Н 21 Игуаин Гонсало Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 77 Буффон Джанлуиджи

В 31 Пинсольо Карло Пасы: 3 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 18

З 28 Демирал Мерих Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 39

З 3 Кьеллини Джорджо

З 12 Сандро Алекс

З 42 Уэсли

П 30 Бентанкур Родриго

П 16 Куадрадо Хуан

П 35 Оливиери Марко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 18

П 43 Пеетерс Дауда

П 8 Рэмзи Аарон Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 39