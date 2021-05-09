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0 : 1
завершен
09 мая 2021, 18:05
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 67.5 - 203.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.1
Средний возраст: 25.1 - 24.6
Средний рост: 180 - 181.7
Легионеров: 8 - 4
Схемы: 4-1-4-1 - 4-4-2
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Стадион Огюст Делоне
|20’
|0:1
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Матазо Элиот
ассистент Бен-Йеддер Виссам
|Мунетси Маршалл
|31’
|39’
|Бадьяшиль Бенуа
|89’
|Марипан Гильермо
|90+2’
|Головин Александр
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кутеса Дерек
|Кассама Морету
|65’
|65’
|Сидибе Джибриль
|Дисаси Аксель
|65’
|Мартинш Желсон
|Матазо Элиот
|Флипс Алексис
|Кафаро Матье
|66’
|Туре Эль-Билаль
|Мбуку Натанаэль
|75’
|80’
|Головин Александр
|Бен-Йеддер Виссам
|Сирхейс Кай
|Диа Булайе
|86’
|90+1’
|Матсима Крислайн
|Агилар Рубен
|90+1’
|Балло-Туре Фоде
|Фолланд Кевин
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|8
|Удары по воротам
|7
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|2
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|13
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|3
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|0
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|1
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|3
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На расстоянии одного очка до второго места (правда у ПСЖ на данный момент игра в запасе)
За 2 тура не умерла не только интрига в борьбе за чемпионство, но и интрига за места в еврокубках из большой четверки (кто будет играть в ЛЧ напрямую, кто в квалификации ЛЧ)
На расстоянии одного очка до второго места (правда у ПСЖ на данный момент игра в запасе)
За 2 тура не умерла не только интрига в борьбе за чемпионство, но и интрига за места в еврокубках из большой четверки (кто будет играть в ЛЧ напрямую, кто в квалификации ЛЧ)