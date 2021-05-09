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Реймс - Монако
Сент-Этьен - Марсель
Анже - Дижон
Метц - Ним
Ницца - Брест
Страсбур - Монпелье
Ренн - Пари Сен-Жермен

Текстовая онлайн трансляция матча Реймс против Монако

Реймс Логотип футбольный клуб Реймс 0:1 Логотип футбольный клуб Монако Монако
Реймс
0 : 1
завершен
09 мая 2021, 18:05
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 67.5 - 203.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.1
Средний возраст: 25.1 - 24.6
Средний рост: 180 - 181.7
Легионеров: 8 - 4
Схемы: 4-1-4-1 - 4-4-2
Монако
Франция. Лига 1 2020/2021, 36 тур
Стадион Огюст Делоне
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.454.941.42
Лига Ставок 7.00 4.50 1.48
Мелбет 6.90 4.64 1.53
1XBET 6.90 4.64 1.53
BetBoom 8.12 4.55 1.41
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    31' Мунетси Маршалл (15)
     
    65' Кассама Морету (23) уходит с поля, Кутеса Дерек (8) вышел на поле
     
    66' Кафаро Матье (24) уходит с поля, Флипс Алексис (33) вышел на поле
     
    75' Мбуку Натанаэль (21) уходит с поля, Туре Эль-Билаль (27) вышел на поле
     
    86' Диа Булайе (11) уходит с поля, Сирхейс Кай (9) вышел на поле
     
    20' (0:1) Матазо Элиот (36) (Бен-Йеддер Виссам (9))
     
    39' Бадьяшиль Бенуа (32)
     
    2
    65' Дисаси Аксель (20) уходит с поля, Сидибе Джибриль (29) вышел на поле
    65' Матазо Элиот (36) уходит с поля, Мартинш Желсон (11) вышел на поле
     
    80' Бен-Йеддер Виссам (9) уходит с поля, Головин Александр (17) вышел на поле
     
    89' Марипан Гильермо (3)
     
    3
    90+1' Агилар Рубен (26) уходит с поля, Матсима Крислайн (34) вышел на поле
    90+1' Фолланд Кевин (31) уходит с поля, Балло-Туре Фоде (2) вышел на поле
    90+2' Головин Александр (17)
    Голы
    20’ 0:1 Матазо Элиот
    ассистент Бен-Йеддер Виссам
    Наказания
    Мунетси Маршалл 31’
    39’ Бадьяшиль Бенуа
    89’ Марипан Гильермо
    90+2’ Головин Александр
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Кутеса Дерек Кассама Морету 65’
    65’ Сидибе Джибриль Дисаси Аксель
    65’ Мартинш Желсон Матазо Элиот
    Флипс Алексис Кафаро Матье 66’
    Туре Эль-Билаль Мбуку Натанаэль 75’
    80’ Головин Александр Бен-Йеддер Виссам
    Сирхейс Кай Диа Булайе 86’
    90+1’ Матсима Крислайн Агилар Рубен
    90+1’ Балло-Туре Фоде Фолланд Кевин
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 7
    		2 Удары в створ 2
    		11 Фолы 13
    		3 Угловые 3
    		1 Офсайды 0
    		38% Владение мячом 62%
    		1 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    valt134
    valt134
    10 мая в 00:14, ред.
    На К*Я было туда уходить??? Шампанское можно и в Рашке бухать.
    Шуnя771
    Шуnя771
    09 мая в 22:51
    Замены. Замены, Замены...
    Вячеслав Салтыков 1
    Вячеслав Салтыков 1
    09 мая в 22:39
    Смените редакторов. Головин вышел в конце матча а не второго тайма.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Dauletbek (раскрыть)
    09 мая в 21:32
    Это же так понятно. У нас просто гордость за лучшего российского футболиста. Если бы у Миранчука , или Кокорина также успешно шли дела в Италии , точно также мы бы говорили о них. Разве радоваться успехам нашего футболиста в Европе - это неправильно?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Terek-Anji (раскрыть)
    09 мая в 21:30
    Ты меня извини, просто ты не следишь за Лигой 1. Он вышел первый раз после короновируса. Заболел в конце апреля. Сдал два отрицательных анализа 6 и 7 мая. А сегодня уже вышел. Обычно пропускают 2-3 недели, но Саша очень важный игрок для Монако. По статистике Монако выиграли 83% матчей, где Головин играл. Тебе это о чем то говорит?
    Dauletbek
    Dauletbek
    09 мая в 21:22
    Головин вышел на поле, Головин не вышел, с подачей Головина забили гол...все новости о Монако связаны с ним. Так кажется, что в Монако только Головин играет или выходит на замену
    Terek-Anji
    Terek-Anji ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    09 мая в 21:21
    И по этой причине его выпускают побегать на 10 минут?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    09 мая в 21:08
    Рад за Монако потому, что там наш Александр!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ nikoladolgov (раскрыть)
    09 мая в 20:25, ред.
    Головин входит в топ-3 Монако по составу вместе с БейЙедером и К. Фолландом. Его статистика лучшая среди всех клубов Лиги 1 среди полузащитников.
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    09 мая в 20:11
    Ещё 10 и удалился бы
    A.S.A
    A.S.A
    09 мая в 20:10
    Монегасков с победой, очень тяжелой и важной победой!
    На расстоянии одного очка до второго места (правда у ПСЖ на данный момент игра в запасе)
    За 2 тура не умерла не только интрига в борьбе за чемпионство, но и интрига за места в еврокубках из большой четверки (кто будет играть в ЛЧ напрямую, кто в квалификации ЛЧ)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    09 мая в 20:09
    Головин как портфель без ручки - выкинуть жалко, а нести тяжело.
    drug01
    drug01
    09 мая в 20:09
    Так держать молодцы
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