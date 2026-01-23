Второй экзамен для Каррика и топ-матчи в Италии: анонс футбольных событий

1769158476

сегодня, 11:54

Российские болельщики пока скучают без отечественного футбола, так как Мир — Российская премьер-лига ( РПЛ ) ушла на зимнюю паузу. Однако международный футбол продолжается, в эти выходные в европейских лигах состоится ряд интересных матчей.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

В Англии главной афишей 23-го тура чемпионата страны станет противостояние лидера турнирной таблицы «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Канониры могут стать чемпионами Англии впервые с 2004 года. У основных конкурентов — «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» — тяжело идет сезон, но и «Арсенал» не балует стабильностью. Предстоящий матч в воскресенье может либо по-новому закрутить борьбу за чемпионство, либо окончательно открыть «Арсеналу» дорогу к титулу.

«Манчестер Юнайтед» с новым главным тренером Майклом Карриком уже преподнес сюрприз — в прошлом туре манкунианцы выиграли дерби у «Манчестер Сити» (2:0). Получится ли это сделать снова? Игра начнется 25 января в 19:30 мск. «Арсенал» лидирует с 50 очками, «Манчестер Юнайтед» идет пятым (35).

«Рома» — «Милан»

В Италии сразу две громкие вывески. Первая из них — противостояние Рима и Милана. В чемпионате страны вся борьба за скудетто еще впереди. Матч между «Ромой» и «Миланом» может стать одним из определяющих. Игра пройдет 25 января и начнется в 22:45 мск. «Милан» идет вторым в чемпионате, уступая лидирующему «Интеру» 3 очка. Римляне же располагаются на четвертой позиции, отставая от миланских клубов на 7 и 4 очка соответственно.

«Ювентус» — «Наполи»

Вторым топовым матчем тура станет игра между «Ювентусом» и «Наполи». Неаполитанцы имеют девятиматчевую беспроигрышную серию в турнирах, в которых участвуют, и поднялись уже на третью строчку в турнирной таблице. «Ювентус» также находится в хорошей форме — «Старая сеньора» потерпела всего одно поражение в последних девяти встречах в разных турнирах. В чемпионате страны клуб идет пятым, отставая от «Наполи» на 4 очка.

«Реал» — «Вильярреал»

В Испании борьба за титул также в самом разгаре. После поражения «Барселоны» в прошлом туре их лидерство в турнирной таблице заметно пошатнулось. Мадридский «Реал» теперь отстает от своего вечного соперника на одно очко и 25 января сыграет с «Вильярреалом», матч начнется в 23:00 мск. «Реал» потихоньку приходит в себя после отставки Хаби Алонсо с поста главного тренера и назначения на эту должность другого бывшего футболиста команды — Альваро Арбелоа.

«Вильярреал» же является темной лошадкой в борьбе за победу в чемпионате. Клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от мадридцев на 7 очков и от каталонцев — на 8, при этом имея одну игру в запасе.

«Марсель» — «Ланс»

«Ланс» одержал восемь побед подряд в чемпионате Франции и возглавляет турнирную таблицу с 43 очками, опережая на один балл ПСЖ . «Марсель» набрал 35 очков и располагается на 3-й строчке. В матче первого круга «Ланс» одержал домашнюю победу со счетом 2:1. Лидер чемпионата пропустил меньше всех голов в текущем турнире (13), «Марсель» же является самой забивающей командой (41 мяч).

«Гавр» — «Монако»

«Монако» с российским полузащитником Александром Головиным в составе сыграет на выезде с «Гавром». Монегаски провально выступают в этом сезоне, забраться в зону еврокубков будет тяжело — команда с 23 очками располагается на девятой позиции в чемпионате Франции. «Гавр» с 19 очками идет 14-м. Головин в текущем сезоне провел 12 матчей в первенстве страны, забив два гола и сделав одну результативная передачу.