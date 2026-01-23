Бельский призвал учитывать присутствие детей при возвращении пива

1769152971

сегодня, 10:22

В вопросе возможного возвращения пива на стадионы нужно учитывать, что футбол стал семейным событием с большим количеством детей на аренах. Такое мнение в интервью высказал глава Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«У меня по этому поводу неоднозначное мнение, — сказал он. — С одной стороны, мы видим, что пиво есть практически на всех площадках мировых, европейских. На чемпионате мира, который проходил у нас, также было разрешено продавать пиво. Но если мы говорим про формат, который сейчас есть в Петербурге, то футбольные матчи на „Газпром Арене“ — это все-таки уже событие семейное, этот досуг приобретает немного другой формат, немножко меняется формат зрителя на стадионе. Сейчас приходят целыми семьями, и, конечно, мы должны учитывать, что там находится достаточно большое количество детей».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года.