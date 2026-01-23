Top.Mail.Ru
Бельский призвал учитывать присутствие детей при возвращении пива

сегодня, 10:22

В вопросе возможного возвращения пива на стадионы нужно учитывать, что футбол стал семейным событием с большим количеством детей на аренах. Такое мнение в интервью высказал глава Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«У меня по этому поводу неоднозначное мнение, — сказал он. — С одной стороны, мы видим, что пиво есть практически на всех площадках мировых, европейских. На чемпионате мира, который проходил у нас, также было разрешено продавать пиво. Но если мы говорим про формат, который сейчас есть в Петербурге, то футбольные матчи на „Газпром Арене“ — это все-таки уже событие семейное, этот досуг приобретает немного другой формат, немножко меняется формат зрителя на стадионе. Сейчас приходят целыми семьями, и, конечно, мы должны учитывать, что там находится достаточно большое количество детей».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года.

За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, а также федеральный проект «Трезвая Россия».

Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:48
"И, конечно, мы должны учитывать, что там находится достаточно большое количество детей." - Взрослым в "большую" кружку , детям - "маленькую"...)))
p5gdwhsav7ne
p5gdwhsav7ne
сегодня в 12:38
Детей и раньше хватало на стадионах, и сами детьми ходили, и пиво продовалось, никогда это не мешало
hd7x97ums6ky
hd7x97ums6ky
сегодня в 12:09
Продавать пиво нужно только тем, кто приходит на футбол с детьми. За каждого пришедшего ребенка по одной кружке.
112910415
112910415
сегодня в 11:10
ура !
лично сам Бельский решил наполнить смыслами новостную ленту !
Alean
Alean
сегодня в 11:06
Мда, и до запрета пива на стадионах было много детей и ни кому ни чего не мешало.
А если по вспоминать, то раньше реально это было семейное время препровождение, у детей газировка и мужиков пиво, всё это под шашлыки и выпечку. А потом толи я старше стал толи запреты по на вводили...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:04
Это просто слова чиновника... Но прикрыться ими можно, если что.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:02, ред.
Хотите пиво продавать откройте на каждом стадионе пивную зону с отдельным входом, оградите колючкой, и подпишите соответствующе.
Гость
