Бельский призвал учитывать присутствие детей при возвращении пива

В вопросе возможного возвращения пива на стадионы нужно учитывать, что футбол стал семейным событием с большим количеством детей на аренах. Такое мнение в интервью высказал глава Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский.
«У меня по этому поводу неоднозначное мнение, — сказал он. — С одной стороны, мы видим, что пиво есть практически на всех площадках мировых, европейских. На чемпионате мира, который проходил у нас, также было разрешено продавать пиво. Но если мы говорим про формат, который сейчас есть в Петербурге, то футбольные матчи на „Газпром Арене“ — это все-таки уже событие семейное, этот досуг приобретает немного другой формат, немножко меняется формат зрителя на стадионе. Сейчас приходят целыми семьями, и, конечно, мы должны учитывать, что там находится достаточно большое количество детей».
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года.
За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, а также федеральный проект «Трезвая Россия».
лично сам Бельский решил наполнить смыслами новостную ленту !
А если по вспоминать, то раньше реально это было семейное время препровождение, у детей газировка и мужиков пиво, всё это под шашлыки и выпечку. А потом толи я старше стал толи запреты по на вводили...
