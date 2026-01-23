Дегтярев назвал изменения по лимиту на легионеров в РПЛ решенным вопросом

Изменения в лимите на легионеров в чемпионате России по футболу с 2028 года неотвратимы. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на форуме «Знание. Государство».
«Мы ужесточили лимит. У государства есть инструмент. Сколько будет на поле иностранцев, надо ли брать налог на участие иностранцев, как будут функционировать академии? У государства одно решение — приказ. Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка», — сказал Дегтярев.
Министерство спорта России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.
«Знание. Государство» — масштабный просветительский проект общества «Знание» для государственных и муниципальных служащих. Проект реализуется с 2022 года, в его рамках проходят лекции и трансляции из мультимедийных студий общества «Знание». За более чем два года проведено свыше 30 тыс. лекций во всех регионах России, слушателями стали более 3,5 млн человек.
