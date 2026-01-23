Top.Mail.Ru
В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о трансферном бане РФС

сегодня, 14:09

Футбольный клуб «Крылья Советов» из Самары успеет зарегистрировать всех своих игроков в текущем трансферном окне и погасит задолженность перед дочерней компанией Ростеха «РТ-капитал» на фоне слухов о возможном наложении трансферного бана Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщил Дмитрий Яковлев, председатель совета директоров клуба.

Ранее появилась информация о том, что РФС может ввести трансферный бан для «Крыльев Советов» из-за финансовых нарушений. На данный момент задолженность клуба перед «РТ-капитал» составляет 519 миллионов рублей, из которых 454 миллиона — основной долг и 64,9 миллиона — исполнительский сбор.

«Мы ожидали, что такая ситуация может возникнуть после заявления „РТ-капитал“ о намерении признать „Крылья Советов“ банкротом. РФС действует в соответствии с действующими регламентами. Мы же планируем погасить все долговые обязательства перед „РТ-капитал“ до 3 февраля. Напоминаю, что трансферное окно открыто до 19 февраля, так что мы успеем зарегистрировать всех игроков и подготовиться к началу второй части чемпионата России», — отметил Яковлев.

Клуб занимал средства у Ростеха для финансовой поддержки, но с 2016 года не исполнял обязательства по погашению долга. 1 декабря 2025 года было возбуждено исполнительное производство по взысканию с «Крыльев Советов» долга более 928 миллионов рублей в пользу «РТ-капитал». Это решение было принято Арбитражным судом Москвы и впоследствии подтверждено Девятым арбитражным апелляционным судом.

30 декабря клуб сообщил о выплате 535 миллионов рублей в счет погашения долга, а в первой половине января было погашено еще 54 миллиона рублей.

19 января «РТ-капитал» подал иск в Арбитражный суд Москвы против «Крыльев Советов» на сумму почти 146 миллионов рублей. 21 января «РТ-капитал» в своем сообщении на Федресурсе уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве самарского клуба. В «Крыльях Советов» заявили, что намерены погасить остаток долга до подачи иска «РТ-капитал». Что касается нового иска, клуб отметил, что не имеет ясного понимания его требований, так как заявление еще не поступило.

derrik2000
derrik2000
сегодня в 16:36
"Бывший тренер киевского «Динамо» Михайличенко избил сантехника. И нет, ему не стыдно

По информации украинской журналистки Наджии Аметовой, конфликт разгорелся 21 января якобы из-за некачественных работ по устранению проблем с отоплением, на которые Михайличенко пришёл лично пожаловаться.

В ходе словесной перепалки бывший «динамовский» тренер нанёс сантехнику удары ногой, после чего тот с травмами попал в больницу. В помещении велась видеозапись, но почему-то, оказавшись в руках начальника ЖЭКа, была удивительным образом утрачена.

Полиция, по словам журналистки, факт драки подтвердила и даже возбудила дело, вот только публично скрыла имена участников инцидента.

Михайличенко, кстати, заявил, что ему «всё равно на огласку». Ну, что ж тут поделать, селюковое воспитание оно такое."
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:21
Думаю не будет никакого банан. Дадут им денег
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:17
Вертится, как уж на сковородке...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:12
Долги нужно возвращать в установленный срок. После этого необходимость нести чушь, отпадает сама собой. Надо жить по средствам...
74qeg7as694g
74qeg7as694g
сегодня в 14:40
Крепко взялись за Крылья
Гость
