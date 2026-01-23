В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о трансферном бане РФС

Футбольный клуб «Крылья Советов» из Самары успеет зарегистрировать всех своих игроков в текущем трансферном окне и погасит задолженность перед дочерней компанией Ростеха «РТ-капитал» на фоне слухов о возможном наложении трансферного бана Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщил Дмитрий Яковлев, председатель совета директоров клуба.
Ранее появилась информация о том, что РФС может ввести трансферный бан для «Крыльев Советов» из-за финансовых нарушений. На данный момент задолженность клуба перед «РТ-капитал» составляет 519 миллионов рублей, из которых 454 миллиона — основной долг и 64,9 миллиона — исполнительский сбор.
«Мы ожидали, что такая ситуация может возникнуть после заявления „РТ-капитал“ о намерении признать „Крылья Советов“ банкротом. РФС действует в соответствии с действующими регламентами. Мы же планируем погасить все долговые обязательства перед „РТ-капитал“ до 3 февраля. Напоминаю, что трансферное окно открыто до 19 февраля, так что мы успеем зарегистрировать всех игроков и подготовиться к началу второй части чемпионата России», — отметил Яковлев.
Клуб занимал средства у Ростеха для финансовой поддержки, но с 2016 года не исполнял обязательства по погашению долга. 1 декабря 2025 года было возбуждено исполнительное производство по взысканию с «Крыльев Советов» долга более 928 миллионов рублей в пользу «РТ-капитал». Это решение было принято Арбитражным судом Москвы и впоследствии подтверждено Девятым арбитражным апелляционным судом.
30 декабря клуб сообщил о выплате 535 миллионов рублей в счет погашения долга, а в первой половине января было погашено еще 54 миллиона рублей.
19 января «РТ-капитал» подал иск в Арбитражный суд Москвы против «Крыльев Советов» на сумму почти 146 миллионов рублей. 21 января «РТ-капитал» в своем сообщении на Федресурсе уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве самарского клуба. В «Крыльях Советов» заявили, что намерены погасить остаток долга до подачи иска «РТ-капитал». Что касается нового иска, клуб отметил, что не имеет ясного понимания его требований, так как заявление еще не поступило.
По информации украинской журналистки Наджии Аметовой, конфликт разгорелся 21 января якобы из-за некачественных работ по устранению проблем с отоплением, на которые Михайличенко пришёл лично пожаловаться.
В ходе словесной перепалки бывший «динамовский» тренер нанёс сантехнику удары ногой, после чего тот с травмами попал в больницу. В помещении велась видеозапись, но почему-то, оказавшись в руках начальника ЖЭКа, была удивительным образом утрачена.
Полиция, по словам журналистки, факт драки подтвердила и даже возбудила дело, вот только публично скрыла имена участников инцидента.
Михайличенко, кстати, заявил, что ему «всё равно на огласку». Ну, что ж тут поделать, селюковое воспитание оно такое."
