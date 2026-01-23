Top.Mail.Ru
Смолов подал документы на получение тренерской лицензии

сегодня, 14:11

Российский футболист Федор Смолов, ставший чемпионом страны в составе «Краснодара», решил продолжить карьеру в роли тренера. Об этом стало известно от руководителя Академии РФС Ирины Барановой.

«Действительно Федор Смолов, как и ряд других известных в прошлом футболистов, подал заявку на обучение по программе „А-УЕФА + В-УЕФА“ для профессиональных игроков. Сейчас формируется группа, начало ее обучения запланировано на март, — сказала она. — Это уже третий набор по данной программе, в нее могут попасть только бывшие футболисты, соответствующие критериям. Приятно, что именитые выпускники двух предыдущих потоков — Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Владимир Гранат, Роман Павлюченко — занимаются развитием детско-юношеского и молодежного футбола».

«Юрий Жирков недавно вошел в тренерский штаб московского „Динамо“, Дмитрий Сычев и Роман Широков трудятся в футбольной индустрии. По этой программе обучаются и женщины — Елена Терехова руководит женским футбольным клубом „Спартак“, а в новой группе планируется больше именитых российских футболисток. Также у нас проходили обучение и представители белорусского футбола. Выпускники Академии РФС развиваются и в тренерском направлении, и как менеджеры», — добавила собеседница агентства.

Федор Смолов, которому 35 лет, имеет богатый опыт игровой карьеры. Он выступал за ряд клубов, включая «Анжи», «Урал», «Динамо», «Локомотив», «Фейенорд» и «Сельту». Вместе с «Локомотивом» он дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России. За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов. После окончания сезона-2024/25 Смолов покинул «Краснодар», и теперь он решил продолжить карьеру в роли тренера.

lazzioll
lazzioll ответ Диванный профи (раскрыть)
сегодня в 16:29
этим проще кофейню открыть по типу Кофемании. и морды бить клиентам. когда нет никого можно и друг другу
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:28
Наколки его смущают
Capral
Capral
сегодня в 16:05, ред.
Не знаю, какой из него тренер получится, но кто будет его обучать этому делу? Сёмин стар, Романцев тоже, Газзаев- один из немногих, кто еще умственно может тянуть... А вообще, вот так посмотришь, кто становится тренерами и кто обучает. О чем можно говорить, если в Россию приезжают отбросы- типа лички, шварца, Руя или психованного Станковича, которых ото всюду изгнали, и эти люди, ставят, свой отсталый футбол...

Сам, Смолов- футболист талантливый, игру понимал, но вот, какой он тренер в будущем, затрудняюсь сказать...
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:02
=)) ! Хороший подкол! Принято!
yuhw2carmqrh
yuhw2carmqrh
сегодня в 15:42
Будет детишек корявым паненкам учить
lotsman
lotsman
сегодня в 15:34
Возможно и получится из него тренер, если повзрослеет.)
x9nz8nbrf6m8
x9nz8nbrf6m8
сегодня в 15:34
Феде надо три школы главных тренеров по футболу заканчивать, чтобы до него дошло, одна не поможет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:34
Вспомнилось изречение))) Без бумажки ты 96а , а с бумажкой человек! Так и Федя с бумажкой будет считаться тренером! Их как юристов развелось , как у бездомной собаки блох!
3f6wnjyhncvb
3f6wnjyhncvb
сегодня в 15:31
Держите в курсе по успеваемости....:)))
y3q8p3q66rfe
y3q8p3q66rfe
сегодня в 15:30
Федя конечно хороший парень, но судя по его лексикону подростка, мне кажется он недостаточно умен для того чтобы быть хорошим тренером, пусть лучше дальше играет в компуктер и интервью со спортсменами снимает
h7pdcme7dsyu
h7pdcme7dsyu
сегодня в 15:28
Он забивал Реалу и Барселоне, зачем ему бумажка? Он - футбольный человек, умеет чеканить, знает, что в футболе всё давно придумано, а мяч пинают игроки, а не тренер. Этого достаточно, чтоб проситься главным тренером Реала
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:20, ред.
Брахим Диас у него учился похоже)))
drug01
drug01
сегодня в 15:17
Неужели взялся за дело...
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:15
...и Я знаю по какому профилю! Тренер по пенальти, Мастер с большим опытом, телефон на Авито +7 926 333 -- -- !!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:02
Станет тренером быстрее мостового, который только языком чесать может))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:59
"Обучение по программе „А-УЕФА + В-УЕФА“ - Это случайно не приставка ? )))
Диванный профи
Диванный профи
сегодня в 14:50
Тренер-пижон интересненько, еще к себе в штаб позвать Кокошу с Мамаем.
