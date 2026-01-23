Смолов подал документы на получение тренерской лицензии

1769166693

сегодня, 14:11

Российский футболист , ставший чемпионом страны в составе «Краснодара», решил продолжить карьеру в роли тренера. Об этом стало известно от руководителя Академии РФС Ирины Барановой.

«Действительно Федор Смолов, как и ряд других известных в прошлом футболистов, подал заявку на обучение по программе „А- УЕФА + В- УЕФА “ для профессиональных игроков. Сейчас формируется группа, начало ее обучения запланировано на март, — сказала она. — Это уже третий набор по данной программе, в нее могут попасть только бывшие футболисты, соответствующие критериям. Приятно, что именитые выпускники двух предыдущих потоков — Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Владимир Гранат, Роман Павлюченко — занимаются развитием детско-юношеского и молодежного футбола».

«Юрий Жирков недавно вошел в тренерский штаб московского „Динамо“, Дмитрий Сычев и Роман Широков трудятся в футбольной индустрии. По этой программе обучаются и женщины — Елена Терехова руководит женским футбольным клубом „Спартак“, а в новой группе планируется больше именитых российских футболисток. Также у нас проходили обучение и представители белорусского футбола. Выпускники Академии РФС развиваются и в тренерском направлении, и как менеджеры», — добавила собеседница агентства.

Федор Смолов, которому 35 лет, имеет богатый опыт игровой карьеры. Он выступал за ряд клубов, включая «Анжи», «Урал», «Динамо», «Локомотив», «Фейенорд» и «Сельту». Вместе с «Локомотивом» он дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России. За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов. После окончания сезона-2024/25 Смолов покинул «Краснодар», и теперь он решил продолжить карьеру в роли тренера.