«Крылья Советов» намерены расплатиться с «РТ-капитал» до 3 февраля

сегодня, 13:42

Руководство самарского футбольного клуба «Крылья Советов» подтвердило свое намерение полностью погасить долг перед компанией «РТ-капитал», входящей в состав Ростеха, до 3 февраля. Об этом заявил председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев, подчеркнув, что клуб планирует закрыть все существующие долговые обязательства в указанный срок.

Долг перед «РТ-капитал» образовался в результате финансовой поддержки, предоставленной Ростехом клубу. Однако с 2016 года «Крылья Советов» не выполняли обязательств по погашению долга. В результате 1 декабря 2025 года было возбуждено исполнительное производство на сумму более 928 млн рублей в пользу «РТ-капитал». Решение о взыскании долга было ранее подтверждено Арбитражным судом Москвы и Девятым арбитражным апелляционным судом.

В конце декабря 2025 года «Крылья Советов» сообщили о выплате 535 млн рублей в счет погашения долга, а в январе 2026 года погасили еще 54 млн рублей. По состоянию на конец января, оставшаяся сумма долга составила 519 млн рублей, включая 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей исполнительского сбора.

Между тем, компания «РТ-капитал» 19 января подала новый иск в Арбитражный суд Москвы на сумму почти 146 млн рублей. Кроме того, «РТ-капитал» уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Крыльев Советов». В клубе заявили, что намерены выплатить остаток долга до обращения «РТ-капитал» в суд, но отметили, что не понимают предмета новых требований, поскольку соответствующее заявление еще не поступило в клуб.

lotsman
lotsman
сегодня в 15:45
Чтобы покрыть один долг, они возьмут другой.)
qyx2zhb4nm6w
qyx2zhb4nm6w
сегодня в 14:26
4 февраля Крылья гордо расправят крылья
