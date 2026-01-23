Бельский считает, что в «Зените» еще появится свой Ламин Ямаль

1769154574

сегодня, 10:49

Среди воспитанников футбольного клуба «Зенит» еще появится свой Ламин Ямаль. Такое мнение в интервью высказал глава Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«Почему они (воспитанники клуба — прим. источника) не играют в „Зените“? Они не выдерживают на сегодняшний момент конкуренции. Конечно, я этим расстроен, но это не говорит о том, что нужно снизить лимит, — сказал он. — Как показывает практика, в том числе если мы обратим внимание на „Барселону“, там тоже достаточно большое количество легионеров, но если появляется талантливый игрок, такой как Ямаль, он начинает играть и в 18 лет, показывая абсолютно мировой уровень. Поэтому, конечно, появятся и будут появляться такие игроки и у нас в футболе».

На данный момент в составе «Зенита» 12 легионеров и 13 россиян, 5 из которых являются воспитанниками — Богдан Москвичев, Никита Гойло, Михаил Кержаков, Ярослав Михайлов и Вадим Шилов.

17-летний полузащитник Шилов сыграл в нынешнем сезоне за основную команду 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. В ноябре 2025 года полузащитник порвал переднюю крестообразную связку и выбыл до конца чемпионата.