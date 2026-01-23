Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бельский считает, что в «Зените» еще появится свой Ламин Ямаль

сегодня, 10:49

Среди воспитанников футбольного клуба «Зенит» еще появится свой Ламин Ямаль. Такое мнение в интервью высказал глава Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«Почему они (воспитанники клуба — прим. источника) не играют в „Зените“? Они не выдерживают на сегодняшний момент конкуренции. Конечно, я этим расстроен, но это не говорит о том, что нужно снизить лимит, — сказал он. — Как показывает практика, в том числе если мы обратим внимание на „Барселону“, там тоже достаточно большое количество легионеров, но если появляется талантливый игрок, такой как Ямаль, он начинает играть и в 18 лет, показывая абсолютно мировой уровень. Поэтому, конечно, появятся и будут появляться такие игроки и у нас в футболе».

На данный момент в составе «Зенита» 12 легионеров и 13 россиян, 5 из которых являются воспитанниками — Богдан Москвичев, Никита Гойло, Михаил Кержаков, Ярослав Михайлов и Вадим Шилов.

17-летний полузащитник Шилов сыграл в нынешнем сезоне за основную команду 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. В ноябре 2025 года полузащитник порвал переднюю крестообразную связку и выбыл до конца чемпионата.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бельский считает, что ужесточение лимита не повысит уровень РПЛ
Сегодня, 10:00
Титов назвал загадкой нового тренера «Спартака» Карседо
Вчера, 12:36
Гонду рассказал о своем трансфере из «Зенита» в ЦСКА
19 января
Перед «Балтикой» поставили задачу подняться как можно выше в таблице РПЛ
19 января
Непомнящий отметил характер сенегальцев на пути к победе в Кубке Африки
19 января
Мостовой дал совет Захаряну
18 января
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:51
какие Ямаль или Педри, если гл.тренер Зенита практически не дает игрового времени воспитанникам клубной академии!!!
чтоб в Зените появился новый Аршавин или русский Ямаль, нужно, чтоб у Зенита были такие же проблемы, какие есть у Барса в последние 3-4 года)))
Capral
Capral
сегодня в 12:28
Не появится. В Питере холодно, а Ямаль тепло любит...
lotsman
lotsman
сегодня в 11:35
Чтобы появился свой Ямаль нужно заняться вплотную национальным футболом. Начинать нужно с малолетства, с детских школ, с детских турниров, серьёзных турниров, чтобы у ребятишек появился интерес, спортивный азарт. Тогда и Ямали появятся. А занятие болтологией и ожиданием у моря погоды ни к чему хорошему не приведёт. Те воспитанники, которые маринуются в клубе, естественно не выдерживают конкуренцию у легионеров. За легов заплачены большие деньги и от них ждут отдачи. Поэтому они будут играть. А воспитанники закисают и никакого прогресса от них не дождётесь. Конкуренцию легам, на тренировках, они не составят. Они должны играть, играть в официальных матчах. И не на пятиминутных заменах, а полный матч. Вот тогда они смогут прогрессировать и конкурировать с легионерами.
adekvat
adekvat
сегодня в 11:20
У Семака и Ямаль превратится в убожество.
112910415
112910415
сегодня в 11:17, ред.
" И Бельский сам его приметит,
К груди прижмет, благословит ..." )
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:15
Похоже сегодня день ду-ака!!! (бельского)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:12
Ещё один пустобрех появился. Сколько же д-ов
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 