|
4 : 0
завершен
03 октября 2020, 16:30
суббота
|
Стадион Сигнал Идуна Парк
|
Холанд Эрлинг
ассистент Рейна Джованни
|1:0
|31’
|
Джан Эмре
ассистент Рейна Джованни
|2:0
|47’
|
Холанд Эрлинг
ассистент Рейна Джованни
|3:0
|66’
|
Пасслак Феликс
ассистент Холанд Эрлинг
|4:0
|90+2’
|Хуммельс Матс
|55’
|57’
|Квон Чхан-Хун
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|55’
|Шлоттербек Кевен
|Гульде Мануэль
|55’
|Чжон Ву-Ен
|Хелер Лукас
|55’
|Грифо Винченцо
|Саллай Роланд
|55’
|Квон Чхан-Хун
|Петерсен Нильс
|Брандт Юлиан
|Ройс Марко
|71’
|Дилейни Томас
|Беллингхэм Джуд
|71’
|Рейньер
|Рейна Джованни
|80’
|Пасслак Феликс
|Менье Тома
|84’
|Шульц Нико
|Геррейру Рафаэль
|84’
|84’
|Кюблер Лукас
|Шмид Джонатан
|
|16
|Удары по воротам
|6
|
|
|7
|Удары в створ
|2
|
|
|8
|Фолы
|12
|
|
|3
|Угловые
|2
|
|
|1
|Офсайды
|0
|
|
|66%
|Владение мячом
|34%
|
|
|2
|Cэйвы
|3
|
|
|1
|Предупреждения
|1
|