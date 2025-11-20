Top.Mail.Ru
 
 
 
Шесть футболистов пропускают тренировку «Спартака» перед матчем с ЦСКА

сегодня, 12:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА22.11.2025 в 16:45 Не начался

Шесть футболистов московского «Спартака» пропускают тренировку в общей группе в четверг.

Тео Бонгонда, Олег Рябчук и Кристофер Мартинс вернулись в расположение «Спартака» после игр за сборные, однако пока занимаются по индивидуальной программе. Также по индивидуальной программе занимается Даниил Зорин. Ливай Гарсия и Манфред Угальде вернутся из сборных позднее, после этого начнут подготовку с командой.

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл-Арене». В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2. Ранее «Спартак» сообщил о реализации всех билетов на предстоящий матч.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 15 матчах. «Спартак» с 25 очками располагается на шестой позиции.

Beekeeper
Beekeeper ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 14:35
Ну судя по 2 предыдущим паузам на сборы, для нас они сказались не очень. Засадились ростову, и ничейка после 2 паузы, если не путаю.
c5t2hryburzf
c5t2hryburzf
сегодня в 14:30
Ни в грош ЦСКА не ставят, думают что справятся и так.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:12, ред.
С вами не согласен. Гарсия в последних матчах стал не плохо играть и забил 6 мячей , Угальде кстати-5...Можно их просто выпускать обоих или с замена друг друга.. .
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:37
Посмотрим,что Спартак покажет.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:29
Пауза на игры сборных тоже сыграла свою роль в подготовке к матчу Спартак — ЦСКА... Кто лучше справится с этим? Время покажет!!! Судьи, а для вас главных ролей не будет, даже не думайте!!! Футбол главный на поле...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:08, ред.
Шансы уровнялись, главное Карпин тут не причём.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:05
Как видим, не все пропускают из-за травм..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:03, ред.
Futurista

Таких злопыхателей полно с обеих сторон. Мне лично это не нравится. Играть должны все сильнейшие
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:59
Это не есть хорошо. Нужно чтобы все сильнейшие играли
Futurista
Futurista
сегодня в 12:57
Когда здесь некоторые клеймили Карпина за вызов в сборную игроков ЦСКА перед дерби, забыли видимо, что половина Спартака по сборным разъехалась)...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:31, ред.
Из всей шайки важно только чтобы Угальде вышел, остальные пофигу. По Зорину и Гарсии вообще наоборот, важно чтобы не выходили, да и Рябчика туда же
