Шесть футболистов пропускают тренировку «Спартака» перед матчем с ЦСКА

сегодня, 12:16

Шесть футболистов московского «Спартака» пропускают тренировку в общей группе в четверг.

Тео Бонгонда, Олег Рябчук и Кристофер Мартинс вернулись в расположение «Спартака» после игр за сборные, однако пока занимаются по индивидуальной программе. Также по индивидуальной программе занимается Даниил Зорин. Ливай Гарсия и Манфред Угальде вернутся из сборных позднее, после этого начнут подготовку с командой.

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл-Арене». В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2. Ранее «Спартак» сообщил о реализации всех билетов на предстоящий матч.