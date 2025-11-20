Глава Федерации футбола Кюрасао: «Мы уже выиграли чемпионат мира»

1763618349

Выход сборной Кюрасао на чемпионат мира 2026 года является результатом упорной работы, команда уже может считать себя чемпионом мира. Такое мнение высказал президент Федерации футбола Кюрасао Жильбер Мартина, комментарий которого приводит газета Marca.

Сборная Кюрасао по футболу в ночь на среду впервые в истории вышла на чемпионат мира, заняв первое место на третьем этапе квалификации Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна ( КОНКАКАФ ).

«Это очень большое и приятное чувство для всех жителей Кюрасао, которые находятся по всему миру: в Америке, в Европе, на Кюрасао. А также для всех, кто любит наш остров. Мы маленькие по размеру, но большие душой и сердцем», — сказал Мартина.

«Думаю, наш успех — это результат упорной работы. Мы все верили, что однажды попадем на чемпионат мира и наконец добились этого. Мне все равно, какие команды попадутся сборной Кюрасао на жеребьевке, пусть будут все, мы уже выиграли чемпионат мира», — добавил он.

Кюрасао станет самой малонаселенной страной — участницей чемпионата мира по футболу в истории. Кюрасао является государственным образованием, входящим в Королевство Нидерландов. До 2010 года остров являлся частью Нидерландских Антильских островов. Согласно переписи 2023 года, численность населения острова составляет 155,8 тыс. человек. По этому показателю Кюрасао обойдет Исландию, которая впервые сыграла на чемпионате мира 2018 года в России, население страны составляет около 400 тыс. человек. Также Кюрасао будет представлять наименьшую в истории чемпионатов мира территорию, площадь острова составляет 444 кв. км.