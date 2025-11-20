Top.Mail.Ru
 
 
 
Глава Федерации футбола Кюрасао: «Мы уже выиграли чемпионат мира»

сегодня, 08:59

Выход сборной Кюрасао на чемпионат мира 2026 года является результатом упорной работы, команда уже может считать себя чемпионом мира. Такое мнение высказал президент Федерации футбола Кюрасао Жильбер Мартина, комментарий которого приводит газета Marca.

Сборная Кюрасао по футболу в ночь на среду впервые в истории вышла на чемпионат мира, заняв первое место на третьем этапе квалификации Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

«Это очень большое и приятное чувство для всех жителей Кюрасао, которые находятся по всему миру: в Америке, в Европе, на Кюрасао. А также для всех, кто любит наш остров. Мы маленькие по размеру, но большие душой и сердцем», — сказал Мартина.

«Думаю, наш успех — это результат упорной работы. Мы все верили, что однажды попадем на чемпионат мира и наконец добились этого. Мне все равно, какие команды попадутся сборной Кюрасао на жеребьевке, пусть будут все, мы уже выиграли чемпионат мира», — добавил он.

Кюрасао станет самой малонаселенной страной — участницей чемпионата мира по футболу в истории. Кюрасао является государственным образованием, входящим в Королевство Нидерландов. До 2010 года остров являлся частью Нидерландских Антильских островов. Согласно переписи 2023 года, численность населения острова составляет 155,8 тыс. человек. По этому показателю Кюрасао обойдет Исландию, которая впервые сыграла на чемпионате мира 2018 года в России, население страны составляет около 400 тыс. человек. Также Кюрасао будет представлять наименьшую в истории чемпионатов мира территорию, площадь острова составляет 444 кв. км.

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира 2026 года пройдет 5 декабря. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Кюрасао
Источник: itar-tass.com
vccbkhagt82p
vccbkhagt82p ответ Real Oviedo (раскрыть)
сегодня в 12:22
ну как бы при том, что ФИФА расширила ЧМ до 48 команд и у КОНКАКАФ вместо 3 мест внезапно стало 6

при прежней системе отбора обойти Мексику, США и кого-то еще у Кюрасао было бы мизер, как и у Гаити
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 11:49
Все остальные сборные такие:
- Парни, расходимся, ЧМ завершен!
Nenash
Nenash
сегодня в 11:45
Уже выиграли?.. Авейру лоханулся.. Не успел принять гражданство Кюрасао.. Хе.. 🤭🤣
Vilar
Vilar
сегодня в 11:44
У Инфантильного ФИФА, есть куда развиваться, на Земле есть ещё страны, которые ещё не участвовали в чемпионатах мира, в Европе это: Ватикан (0,44 км²),
Монако (2,02 км²), Лихтенштейн (160 км²), Сан-Марино (60 км²).
Также островные государства Тихого океана: Науру (21 км²), Тувалу (26 км²), Маршалловы острова (181 км²), Палау (459 км²). Про Африку, вообще молчу.
Поэтому в ЧМ-30, должны быть представлены 64 страны.
6uuksmh7kyfk
6uuksmh7kyfk
сегодня в 11:38
Нужно срочно нашим игрокам принимать гражданство этой страны и ехать на чемпионат мира.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:35
На ЧМ надо ставить "автобус" с целью пропустить поменьше.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:27, ред.
Футбол стремительно развивается в Африке и Азии. Всё больше футболистов из этих густонаселённых регионов пополняют футбольные клубы Европы, вытесняя местных игроков. Некоторые сборные европейских стран испытывают проблемы с комплектованием. Их уровень неуклонно снижается. Яркий пример — сборная Италии. Последний молодёжный чемпионат мира показал, что команды старого света больше не являются безоговорочными лидерами мирового футбола. Считаю, что квота УЕФА на Чемпионат мира (16 мест), слишком завышена — можно её сократить до 12-13. Кстати, в Южной Америке тоже есть основания для уменьшения. Тем в временем в Африке всего лишь 9 мест, в Азии и Австралии вообще 8 мест — разве это справедливо? А Кюрасао молодцы!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:13
И не поспоришь!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Real Oviedo (раскрыть)
сегодня в 11:09, ред.
Я не спорю, что даже медведь может кататься на велике..., но выпускать его на нём на улицу...

Ничего не имею против этих пацанов..., более того, допускаю, что наших Карпинских юродивых они бы могли надрать. Я речь вел о нынешней тенденции. Тенденции в никуда. 48 стран. Это куда нахрен ?!
Real Oviedo
Real Oviedo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:07
Вот только причем тут Инфантино если Кюрасао выиграли свою группу. Обошли Ямайку. Они честно заслужили свой выход на ЧМ а не за счет доп мест. Это в первую очередь хорошая работа Дик Адвоката. Хороший тренер. Он научил островитян играть в футбол)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:52
Теперь будут болтать полгода...
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 10:14
благодаря сборной по футболу полмира узнало о существовании такой страны
112910415
112910415
сегодня в 09:47
надо согласиться :
выиграли !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:41
В принципе он прав. Это для них событие вселенского масштаба
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:41, ред.
Да...
Знатно Инфантильный пропиарился. Так опустить футбол мог только он (на пару с Чеферком).

P. S. Вспоминаю как за коррупцию поласкали Блаттера..., и сравниваю: Йозеф - шалун в песочнице, в сравнении с этими уродами.
jze766xcexd7
jze766xcexd7
сегодня в 09:38
Молодцы конечно, это уже достижение
