Трамп опубликовал созданное ИИ видео, где он играет в футбол с Роналду

1763625523

сегодня, 10:58

Президент США разместил в соцсети Truth Social видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, на котором он играет в футбол с португальским футболистом в Овальном кабинете Белого дома.

В подписи к публикации Трамп отметил: «Роналду крутой парень. Доволен встречей с ним в Белом доме». Их встреча состоялась 19 ноября.

Роналду 40 лет, он пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср». Игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года.