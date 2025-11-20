Top.Mail.Ru
 
 
 
Трамп опубликовал созданное ИИ видео, где он играет в футбол с Роналду

сегодня, 10:58

Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, на котором он играет в футбол с португальским футболистом Криштиану Роналду в Овальном кабинете Белого дома.

В подписи к публикации Трамп отметил: «Роналду крутой парень. Доволен встречей с ним в Белом доме». Их встреча состоялась 19 ноября.

Роналду 40 лет, он пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср». Игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года.

Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:56
Роналду нырнул в ковер и попросил пенальти.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 13:33
Как же он жалок )))
839bsmvxykhh
839bsmvxykhh
сегодня в 13:18
Трампу больше делать нечего,как играть с каким-то Роналду,кто такой Роналду?-Футболёр,а Трамп -Экономист,что-то не клеится с Роналду!!!
Futurista
Futurista ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 12:53, ред.
Трамп не любит гномов)...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:46
А Месси обиделся что не его пригласили
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:18
А мяч случайно не полуарок ли Путина ?))).
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:06
Эти ребята меня звали.... Но я не пошел.... ну что Лео наверное в Китай?????
Сп62
Сп62
сегодня в 11:59
Нашему президенту надо сыграть с Карпиным и сборная при такой поддержке расцветёт однозначно.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:49, ред.
Президент США показал свои предпочтения — он выбрал Криштиану Роналду. Португалец первый в его персональном списке . Я думаю, Дональд Трамп, таким образом, участвует в популяризации футбола в преддверии Чемпионата мира. Видимо, он ещё сыграет не с одним Роналду. Кто следующий? Об этом знает только Президент США... Но это будет очень известный игрок..
c83y2y33q7ah
c83y2y33q7ah
сегодня в 11:48
Трамп видно большой фанат Роналду
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 11:48
сделку заранее заключили.
просто отозвали иск против обвиняемого в изнасиловании Криштиану Роналду.
когда такие друзья, все невозможное возможно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:45
на поле вышли 2 балласта и мяч
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:43
Наверное рыжему пришлось нырять))))))
Nenash
Nenash
сегодня в 11:40
Реально, видать, Авейру уже не тянет. 🤭.. Да и мало ли - как бы локтем не саданул на "провокацию" Трампа.. 🤣
lazzioll
lazzioll ответ vc98k2z4gp3j (раскрыть)
сегодня в 11:39
ничья. мировая. сделка
112910415
112910415
сегодня в 11:37, ред.
оба не очень молоды,но в хорошей форме!
vc98k2z4gp3j
vc98k2z4gp3j
сегодня в 11:36
В этом матче победил конечно Трамп.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:36
А Рейган там с ними в ролике не играл ? ИИ , видать, не догадался его включить... Было очень знаково, с точки зрения Истории.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:30
Сколько раз Рон нырнул?)
