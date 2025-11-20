Top.Mail.Ru
 
 
 
Фаны сборной Гаити могут не попасть на ЧМ-2026 из-за запрета на въезд в США

сегодня, 11:43

Болельщики сборной Гаити могут не попасть на матчи чемпионата мира в США из-за действующего запрета на въезд для граждан республики. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Издание напомнило, что в июне американский лидер Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран, в том числе гражданам Гаити, по соображениям безопасности. Если ситуация не изменится, то текущий запрет коснется болельщиков, но не футбольной команды, так как для спортсменов в соответствующем законе есть исключения.

По итогам третьего этапа квалификации Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) команда Гаити заняла первое место в своей группе и напрямую вышла на турнир. Сборная Гаити сыграет на мировом первенстве во второй раз, впервые это произошло в 1974 году, тогда в групповом этапе первого раунда команда стала четвертой в своем квартете, не набрав очков.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Источник: itar-tass.com
