|Вольфсбург
|2:3
|Бавария
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2 : 3
завершен
17 апреля 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 155.5 - 460.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 2.3
Средний возраст: 25.8 - 27
Средний рост: 184.5 - 184.6
Легионеров: 7 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Фольксваген
|15’
|0:1
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Мусиала Джамал
ассистент Дэвис Альфонсо
|24’
|0:2
|Чупо-Мотинг Эрик
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Вегхорст Вут
ассистент Шлагер Ксавер
|1:2
|35’
|37’
|1:3
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Мусиала Джамал
ассистент Мюллер Томас
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Филипп Максимилиан
ассистент Отавио Пауло
|2:3
|54’
|Отавио Пауло
|57’
|79’
|Эрнандес Люка
|Мбабу Кевин
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Брекало Йосип
|Баку Ридле
|55’
|Русийон Жером
|Виктор Жоао
|60’
|73’
|Коман Кингсли
|Мусиала Джамал
|Бьялек Бартош
|Филипп Максимилиан
|78’
|86’
|Мартинес Хави
|Сане Лерой
|90+6’
|Куасси Нианзу
|Эрнандес Люка
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|7
|Удары по воротам
|14
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|3
|Удары в створ
|9
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|16
|Фолы
|9
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|6
|Угловые
|5
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|5
|Офсайды
|0
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|5
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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