Вольфсбург

В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 27 Алаба Давид Отборы: 4 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 17 Боатенг Джером Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 5 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 5 Павар Бенжамен Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 21 Эрнандес Люка Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 89

П 6 Киммих Йозуа Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

П 42 Мусиала Джамал Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 73

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 87

Н 13 Чупо-Мотинг Эрик Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 23 Куасси Нианзу Минут сыграно: 1

З 20 Сарр Буна

З 44 Станишич Йосип

П 28 Дантас Тиаго

П 49 Зайсер Максимилиан

П 8 Мартинес Хави Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 11

П 32 Скотт Кристофер