Бывший игрок «Эвертона» Хит подвергся похищению в Марокко

Бывший футболист «Эвертона» Эдриан Хит в 2024 году он стал жертвой похищения в Марокко.
Все началось с обычного собеседования на должность тренера в Саудовской Аравии: британский агент связался с ним и предоставил ему билет на самолет и бронирование в пятизвездочном отеле.
Его жена Джейн объяснила Athletic, что никаких подозрительных признаков не было: «Они часами обсуждали это, и агент без колебаний отвечал на все вопросы. Все казалось нормальным, как и его предыдущие переезды из Англии в США».
Однако когда Хит прибыл в Марокко, ситуация обострилась — тренер был похищен и затем получил указание отправить деньги своим похитителям, которые, по его словам, сказали ему: «Ты понимаешь, что все пойдет не так, как планировалось. Ты отправишь нам деньги сейчас же».
Требуемая сумма значительно превышала шестизначную цифру. Однако Хит и его жена сумели найти способ убедить похитителей освободить его, не передавая им деньги.
В течение нескольких месяцев бывший футболист хранил молчание, общаясь только с небольшой группой людей и профсоюзом менеджеров Премьер-лиги, пока ФБР не вмешалось в аналогичное дело, касающееся другого менеджера.
Напишите статью.
Напишите статью.