|
1 : 2
завершен
05 декабря 2020, 17:00
суббота
|
Стадион Дино Мануцци
|15’
|0:1
|
Иммобиле Чиро
ассистент Милинкович-Савич Сергей
|33’
|0:2
|Милинкович-Савич Сергей
|Н'Дзола Мбала
|1:2
|64’
|Бастони Симоне
|23’
|Чабот Жулиан
|32’
|Риччи Маттео
|82’
|85’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Марчицца Риккардо
|Бастони Симоне
|46’
|59’
|Кайседо Фелипе
|Иммобиле Чиро
|59’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Альберто Луис
|Агудело Кевин
|Фариас Диего
|65’
|Дейола Алессандро
|Маджоре Джулио
|65’
|74’
|Эскаланте Гонсало
|Лейва Лукас
|74’
|Пароло Марко
|Милинкович-Савич Сергей
|89’
|Худт Уэсли
|Фелипе Луис
|Мастину Джузеппе
|Н'Дзола Мбала
|90’
|Пикколи Роберто
|Эстевес Науэль
|90’
|
|16
|Удары по воротам
|4
|
|
|5
|Удары в створ
|2
|
|
|15
|Фолы
|12
|
|
|7
|Угловые
|0
|
|
|1
|Офсайды
|4
|
|
|65%
|Владение мячом
|35%
|
|
|0
|Cэйвы
|3
|
|
|3
|Предупреждения
|1
|