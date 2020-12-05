В 94 Проведел Иван Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 20 Бастони Симоне Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 45

З 19 Терци Клаудио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 107 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 90

З 21 Феррер Сальвадор Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 22 Чабот Жулиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 3 Пасы: 95 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 25 Маджоре Джулио Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 65

П 8 Риччи Маттео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

П 24 Эстевес Науэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 89

Н 11 Гяси Эмануэль Ударов всего: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Н 18 Н'Дзола Мбала Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 89

Н 17 Фариас Диего Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 12 Крапикас Титас

В 77 Рафаэль

З 69 Вигнали Лука

З 34 Исмаили Ардиан

З 5 Марчицца Риккардо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 45

З 7 Сала Джакопо

З 28 Эрлич Мартин

П 80 Агудело Кевин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 25

П 16 Бартоломей Паоло

П 27 Дейола Алессандро Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 25

Н 15 Мастину Джузеппе Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1