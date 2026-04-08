Арбелоа: «„Реал“ способен победить на любом поле, и у нас есть все шансы»

Главный тренер мадридского «Реала» подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).

Мы остаемся в борьбе — для прохода дальше не хватает всего одного гола. В первом тайме мы сели слишком глубоко, что не входило в планы и дало «Баварии» лишний контроль. Соперник действовал агрессивно, и нам не хватало смелости брать игру на себя под их прессингом. Пропущенный второй гол стал ударом, но команда проявила характер. Я сказал Винисиусу, что даже при счете 1:2 мы в игре. «Реал» способен победить на любом поле, и у нас есть все шансы исправить ситуацию в ответном матче.