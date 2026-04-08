Арбелоа: «„Реал“ способен победить на любом поле, и у нас есть все шансы»

сегодня, 00:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).

Мы остаемся в борьбе — для прохода дальше не хватает всего одного гола. В первом тайме мы сели слишком глубоко, что не входило в планы и дало «Баварии» лишний контроль. Соперник действовал агрессивно, и нам не хватало смелости брать игру на себя под их прессингом. Пропущенный второй гол стал ударом, но команда проявила характер. Я сказал Винисиусу, что даже при счете 1:2 мы в игре. «Реал» способен победить на любом поле, и у нас есть все шансы исправить ситуацию в ответном матче.

Варвар7
сегодня в 01:45
А Реалу, не чего и не остаётся или победить, ну и вылетить...)
сегодня в 01:28
С 0-3 ваще отыграться легхач
77awqr43xwfy
сегодня в 01:01
Без тебя способен, но с тобой вряд ли.
Grizly88
сегодня в 00:56
Способен Реал остро атаковали сегодня, чудили и те и другие , Упамекано пожарил мог Веня открыть счет , и вообще Упамекано что держат в Баварии? Он игрок запаса не более , он давно чудит в лч. Бундеслигу я конечно не смотрю как он там играет. Но в лч часто смотрю игры Баварии против топ команд.
Гость
