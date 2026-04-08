Бартон отрицает драку у гольф‑клуба

Бывший футболист «Манчестер Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс» отрицает нападение на мужчину возле гольф‑клуба. В Ливерпульском суде он заявил о невиновности по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью с умыслом, а также был отпущён под домашний арест до семидневного процесса, который начнётся 1 сентября.

8 марта Бартон и его со‑обвиняемый Гэри О’Грэди якобы устроили «горячий спор» с бывшим менеджером любительского клуба Кевином Линчем после совместного употребления алкоголя, после чего Линч получил серьёзные травмы глаза, с риском потерять зрение.