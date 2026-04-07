Тренер «Крыльев Советов» Булатов высказался о поражении от ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка России против ЦСКА (2:5).

Кубок для нас закончился в этом году. Я надеюсь, что мы так неорганизованно больше не будем выглядеть, у нас есть несколько дней это поправить. Впереди очень важный матч, хочу увидеть такое же количество болельщиков, но команда будет другой.

Мы стремились победить, должны были компактно играть в обороне и отвечать быстрыми атаками. Если количество моментов, которые мы создали, было нормальным, то количество атак у наших ворот было неприемлемым.