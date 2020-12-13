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Милан - Парма
Кальяри - Интер
Аталанта - Фиорентина
Болонья - Рома
Наполи - Сампдория
Дженоа - Ювентус

Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Парма

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    5' Габбиа Маттео (46) уходит с поля, Калулу Пьер (20) вышел на поле
     
    35' Эрнандес Тео (19)
     
    2
    46' Кастильехо Самуэль (7) уходит с поля, Леау Рафаэл (17) вышел на поле
    46' Диас Браим (21) уходит с поля, Хауге Йенс (15) вышел на поле
     
    58' (1:2) Эрнандес Тео (19) (Чалханоглу Хакан (10))
     
    75' Беннасер Исмаэль (4) уходит с поля, Тонали Сандро (8) вышел на поле
     
    80' Калабрия Давиде (2)
     
    83' Калулу Пьер (20)
     
    90+1' (2:2) Эрнандес Тео (19)
     
    13' (0:1) Эрнани (23) (Жервиньо (27))
     
    41' Осорио Йордан (24)
     
    56' (0:2) Куртич Ясмин (14) (Эрнани (23))
     
    65' Якопони Симоне (2)
     
    2
    67' Карамо Янн (10) уходит с поля, Сиприен Вилан (18) вышел на поле
    67' Корнелиус Андреас (11) уходит с поля, Инглезе Роберто (45) вышел на поле
     
    74' Куртич Ясмин (14) уходит с поля, Сом Симон (19) вышел на поле
     
    77' Инглезе Роберто (45)
     
    87' Эрнани (23) уходит с поля, Буси Максиме (42) вышел на поле
    Голы
    13’ 0:1 Эрнани
    ассистент Жервиньо
    56’ 0:2 Куртич Ясмин
    ассистент Эрнани
    Эрнандес Тео
    ассистент Чалханоглу Хакан     		1:2 58’
    Эрнандес Тео 2:2 90+1’
    Наказания
    Эрнандес Тео 35’
    41’ Осорио Йордан
    65’ Якопони Симоне
    77’ Инглезе Роберто
    Калабрия Давиде 80’
    Калулу Пьер 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Калулу Пьер Габбиа Маттео 5’
    Леау Рафаэл Кастильехо Самуэль 46’
    Хауге Йенс Диас Браим 46’
    67’ Сиприен Вилан Карамо Янн
    67’ Инглезе Роберто Корнелиус Андреас
    74’ Сом Симон Куртич Ясмин
    Тонали Сандро Беннасер Исмаэль 75’
    87’ Буси Максиме Эрнани
    Статистика
    		 26 Удары по воротам 4
    		6 Удары в створ 2
    		12 Фолы 14
    		13 Угловые 1
    		2 Офсайды 2
    		65% Владение мячом 35%
    		0 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 00:49
    Аву не меняй, в конце сезона пригодится именно такая. Аха-ха)
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 00:48
    А конкурентам по 6 и 9 подарили. Ничего нового, каждый год одно и тоже.
    juvenale
    juvenale ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 00:48, ред.
    не засчитали два чистых гола мораты,как минимум
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 00:48
    Не я мечтаю о скудетто, а росонерцы. Как заговорили об этом, так и покатились. Видно город такой. Аха-ха)
    vastudio
    vastudio ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 00:46
    Не назначали пенки в каждом матче?))))
    vastudio
    vastudio ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
    сегодня в 00:46
    Помечтай)))
    juvenale
    juvenale ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
    сегодня в 00:46
    обидно,что у нас очков 6 украли,так бы уже лидировали
    Ozabot
    Ozabot ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    Это отсутствие Кьера и дефицит центрзащитников. Ну, и не везло откровенно весь матч. Мяч не летел в створ, а так весь матч на половине соперников и прошел.
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану
    сегодня в 00:45
    Вот так нежданно приблизились на 2 пункта к вершине.)
    Дальше у милана календарь сложный, там пойдут потери.
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 00:41
    Может добить Парму?)))
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 00:39
    Теоооооо красаааавчиииик!!!
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 00:36
    Бл...домашний матч, Парма-15 место. Что это????
    Ozabot
    Ozabot
    сегодня в 00:27
    Какой-то невезучий матч. Лупят в штангу налево-направо, а гол не идет. Зато у «Пармы» две атаки и два гола.
    juvenale
    juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    а каталонцев нет хахаха
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 00:16
    Нет носа-нет пати?)Похоже он их лупит в раздевалке...)
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 00:13
    Сегодня все лидеры теряют очки, Милан решил не отходить от тренда? Бл.....
    Agamaga
    Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 00:12
    Матч юве закончился
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ milan-f (раскрыть)
    вчера в 23:55
    ну с интера не грех и посмеяться)
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 23:53
    Златана не хватает
    juvenale
    juvenale
    вчера в 23:48
    думаю будет пенка
    kh6xjvqgzqrz
    kh6xjvqgzqrz
    вчера в 23:37
    Эй Милан давай забей
    Ozabot
    Ozabot
    вчера в 23:09
    Ну, вот и сказывается отсутствие центрзащитников. Надо зимой купить кого-то опытного.
    milan-f
    milan-f
    вчера в 23:05
    Помню, как смеялся над Интором и Жервиньо, когда те играли. Походу зря. Парма любит забивать командам Милана.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 22:34
    Милан = П.1.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:32
    П-1
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:31
    ТМ3
    LEGGENDARIO
    LEGGENDARIO
    вчера в 22:24
    Удачи Милан!
    1bear
    1bear
    вчера в 22:00
    победа Милана
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