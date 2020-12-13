В 99 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 46 Габбиа Маттео Перехваты: 1 Минут сыграно: 5

З 2 Калабрия Давиде Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 13 Романьоли Алессио Перехваты: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

П 4 Беннасер Исмаэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 75

П 7 Кастильехо Самуэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 45

П 79 Кессье Франк Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 15 Точные навесы: 5 Удары в каркас ворот: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

П 21 Диас Браим Ударов всего: 3 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

Н 12 Ребич Анте Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 90 Доннарумма Антонио

В 1 Тэтэрушану Чиприан

З 5 Далот Диогу

З 43 Дуарте да Силва Леонардо

З 20 Калулу Пьер Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 85

З 14 Конти Андреа

П 33 Крунич Раде

П 8 Тонали Сандро Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 15

П 15 Хауге Йенс Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 45

Н 29 Коломбо Лоренцо

Н 17 Леау Рафаэл Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 45