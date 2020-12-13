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2 : 2
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Джузеппе Меацца
|13’
|0:1
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Эрнани
ассистент Жервиньо
|56’
|0:2
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Куртич Ясмин
ассистент Эрнани
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Эрнандес Тео
ассистент Чалханоглу Хакан
|1:2
|58’
|Эрнандес Тео
|2:2
|90+1’
|Эрнандес Тео
|35’
|41’
|Осорио Йордан
|65’
|Якопони Симоне
|77’
|Инглезе Роберто
|Калабрия Давиде
|80’
|Калулу Пьер
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Калулу Пьер
|Габбиа Маттео
|5’
|Леау Рафаэл
|Кастильехо Самуэль
|46’
|Хауге Йенс
|Диас Браим
|46’
|67’
|Сиприен Вилан
|Карамо Янн
|67’
|Инглезе Роберто
|Корнелиус Андреас
|74’
|Сом Симон
|Куртич Ясмин
|Тонали Сандро
|Беннасер Исмаэль
|75’
|87’
|Буси Максиме
|Эрнани
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|26
|Удары по воротам
|4
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|6
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|14
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|13
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|2
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|0
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|3
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Дальше у милана календарь сложный, там пойдут потери.
Дальше у милана календарь сложный, там пойдут потери.