Тер Штеген решил перейти в «Жирону»

1768584195

сегодня, 20:23

Вратарь «Барселоны» согласился продолжить карьеру в «Жироне». Ожидается, что в ближайшее время будет оформлен договор аренды немецкого голкипера до конца сезона.

Тер Штеген потерял место в основе «Барсы» еще в прошлом сезоне. В текущей кампании игрок провел лишь 1 матч в Кубке Испании. При этом большую часть сезона футболист пропустил из-за травмы.