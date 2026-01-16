Тер Штеген решил перейти в «Жирону»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген согласился продолжить карьеру в «Жироне». Ожидается, что в ближайшее время будет оформлен договор аренды немецкого голкипера до конца сезона.
Тер Штеген потерял место в основе «Барсы» еще в прошлом сезоне. В текущей кампании игрок провел лишь 1 матч в Кубке Испании. При этом большую часть сезона футболист пропустил из-за травмы.
В Реале тоже когда-то Касильяс так занял ворота и застолбил за собой место в основе.
