Тер Штеген решил перейти в «Жирону»

сегодня, 20:23

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген согласился продолжить карьеру в «Жироне». Ожидается, что в ближайшее время будет оформлен договор аренды немецкого голкипера до конца сезона.

Тер Штеген потерял место в основе «Барсы» еще в прошлом сезоне. В текущей кампании игрок провел лишь 1 матч в Кубке Испании. При этом большую часть сезона футболист пропустил из-за травмы.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:29
Практика лучше протирания штанов на лавке...
9qtaxd34vz2q
9qtaxd34vz2q
сегодня в 22:06
Чтобы не переезжать далеко, квартиру не менять...))
adekvat
adekvat
сегодня в 21:53
Лучше в Жироне играть чем в Барсе на лавке сидеть.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 21:24
Играл стабильно до травмы, пока лечился команда получила молодого и сильного кипера.

В Реале тоже когда-то Касильяс так занял ворота и застолбил за собой место в основе.
b8rj5hhmpsnd
b8rj5hhmpsnd
сегодня в 21:21
Списали Штегена как ненужную вещь
Vilar
Vilar
сегодня в 20:59
Давно пора, надо было раньше валить из Барсы.
112910415
112910415
сегодня в 20:31
что ж, и в Жироне люди живут ...
