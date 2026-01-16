Ролан Гусев рассказал о роли Шаронова и Жиркова в штабе «Динамо»

Наставник «Динамо» рассказал о роли и в тренерском штабе команды:

Знаю качества тренерского штаба – Романа Шаронова, Юрия Жиркова и Агустина, тренера по физподотовке. Каждый знает свой индивидуальный функционал, наши общие цели и задачи.

Роман Сергеевич будет отвечать больше за оборонительные действия, начало атаки, общее видение того, что мы ждём от команды.

Я бы хотел, чтобы Юрий Валентинович уделил внимание профильным позициям – крайним защитникам, вингерам. С его опытом сравниться кому‑то тяжело. Он на этом будет делать акцент.