Ролан Гусев рассказал о роли Шаронова и Жиркова в штабе «Динамо»

сегодня, 14:50

Наставник «Динамо» Ролан Гусев рассказал о роли Романа Шаронова и Юрия Жиркова в тренерском штабе команды:

Знаю качества тренерского штаба – Романа Шаронова, Юрия Жиркова и Агустина, тренера по физподотовке. Каждый знает свой индивидуальный функционал, наши общие цели и задачи.

Роман Сергеевич будет отвечать больше за оборонительные действия, начало атаки, общее видение того, что мы ждём от команды.

Я бы хотел, чтобы Юрий Валентинович уделил внимание профильным позициям – крайним защитникам, вингерам. С его опытом сравниться кому‑то тяжело. Он на этом будет делать акцент.

drug01
drug01
сегодня в 18:08
Роман хорошо спланировал но что будет на самом деле???
2ef4xa53dfgd
2ef4xa53dfgd
сегодня в 17:38
Их опыт точно лишним не будет
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 17:35
Толково замечено!!!)))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:34, ред.
Ну таки КРАСАВЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
А у нас сегодня+12
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:27
А он будет руководить (рукой водить). Координировать действия, так сказать.)
shur
shur ответ баск (раскрыть)
сегодня в 17:22
...радость и оптимизм,что может быть лучше позитивной заряженности человека на большие дела и помослы!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:16
...сегодня пару кружков дал!!!
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 17:16
Во, Гусь лапчатый даёт - самоустранился, если что ... В духовку его!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:13
Дружище, как всегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:12
...Друже, я тут рядом свою галочку потихонку поставлю! Согласен!!!
Capral
Capral
сегодня в 17:08, ред.
Послушать Гусева, так Шаронов будет отвечать за "это", а Жирков за "то". А чем же будет заниматься, сам Гусев? А вообще, и Шаронов, и Юри сильно рискуют, после того, как Гусь обгадил тренера по физ-подготовке, что косвенно задело и Карпина... Смотрите, ребята, как бы жалеть не пришлось... С Гусем мне всё понятно и уже давно.
pvcau9jdq778
pvcau9jdq778
сегодня в 17:06
Компания хорошая собралась, думаю у них получится лучше чем у Карпина
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:01
Главное чтобы был толк от всех этих усилений тренерского штаба
Vilar
Vilar
сегодня в 16:54
Это называется "бла-бла-бла", должна быть должностная инструкция с обязанностями и ответственностью. Если по должности Агустин обязанности и ответственность понятны, то по двум корефанам - болтовня "ни о чём".
От Шаронова он ждёт, что он будет отвечать "за оборонительные действия", также "...общее видение того, что мы ждём от команды." Мы - это, кто? Гусев, что акционер? Тогда назови Шаронова гл.тренером, а сам иди к нему в помощники.
А у Жиркова опыт зашкаливает - откуда? Он будет "уделять внимание профильным позициям – крайним защитникам..." Не понял, ведь за оборону будет отвечать Шаронов... Всё.
Классно устроились Жирков и Шаронов, ведь понимают, что на полгода.
112910415
112910415
сегодня в 16:42
у Юры совсем опыта нет
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:31
Пытаюсь представить себе Жиркова тренером... Не получается.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 16:26
На бумаге всегда всё хорошо выглядит...
u8d57gs6z3p5
u8d57gs6z3p5
сегодня в 15:26
Посмотрим что ни "натренируют" и какой будет результат...
баск
баск
сегодня в 15:11
Ну, Шаронов мушшына серьёзный, с бородой, может с него и получится толк..))
А вот Юрий Валентиныч на сборах пока что радостно отрывается и с энтузиазмом
играет в футбол в упражнениях и двухсторонках)))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:10, ред.
По Шаронову вопросов нет, он и на поле и в раздевалке бердыевского Рубина весомый авторитет имел и в качестве Главного тренера, пусть и в Первой лиге, но опыт имеет.

А вот по Жиркову сомнения имеются. Нет, как игрок он конечно большой мастер был на своей позиции, но как педагог-наставник, тем более в команде мастеров, где надо порой проявить жёсткость и требовательность., на мой взгляд, он через чур мягкий и интеллигентной. Такой больше подходит для мальчишек не старше двенадцати лет.

Но посмотрим, что получится у этого квартета. Удачи им. Одна жизнь, одна команда!
Болейте за своих, а не против чужих!
