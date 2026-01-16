Ролан Гусев рассказал о роли Шаронова и Жиркова в штабе «Динамо»

Наставник «Динамо» Ролан Гусев рассказал о роли Романа Шаронова и Юрия Жиркова в тренерском штабе команды:
Знаю качества тренерского штаба – Романа Шаронова, Юрия Жиркова и Агустина, тренера по физподотовке. Каждый знает свой индивидуальный функционал, наши общие цели и задачи.
Роман Сергеевич будет отвечать больше за оборонительные действия, начало атаки, общее видение того, что мы ждём от команды.
Я бы хотел, чтобы Юрий Валентинович уделил внимание профильным позициям – крайним защитникам, вингерам. С его опытом сравниться кому‑то тяжело. Он на этом будет делать акцент.
А вот по Жиркову сомнения имеются. Нет, как игрок он конечно большой мастер был на своей позиции, но как педагог-наставник, тем более в команде мастеров, где надо порой проявить жёсткость и требовательность., на мой взгляд, он через чур мягкий и интеллигентной. Такой больше подходит для мальчишек не старше двенадцати лет.
Но посмотрим, что получится у этого квартета. Удачи им. Одна жизнь, одна команда!
Болейте за своих, а не против чужих!
А вот по Жиркову сомнения имеются. Нет, как игрок он конечно большой мастер был на своей позиции, но как педагог-наставник, тем более в команде мастеров, где надо порой проявить жёсткость и требовательность., на мой взгляд, он через чур мягкий и интеллигентной. Такой больше подходит для мальчишек не старше двенадцати лет.
Но посмотрим, что получится у этого квартета. Удачи им. Одна жизнь, одна команда!
Болейте за своих, а не против чужих!