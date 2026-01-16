«Монако» с Головиным проиграл дома «Лорьяну»

«Монако» уступил дома со счетом 1:3 «Лорьяну» в матче 18-го тура чемпионата Франции.
Амаду Дьенг вывел «Лорьян» вперед на 68-й минуте, на 76-й Ансу Фати сравнял. На 85-й Жан-Виктор Макенго провел второй гол гостей, а Карим Дерман - третий на 87-й.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч.
«Монако» имеет 23 очка и идет 9-м. «Лорьян» — 12-й с 22 очками.
пользы от игрока сборной России! Моё личное мнение,может Саша
сдаёт позиции из за физики,там то точно не по сачкуешь?!
1 американец,1 бразилец, 1 англичанин, т.д., короче, всех по 1, только 2 швейцарца.
Салат оливье.
Монако окончательно становится середняком
А через 3 дня Реал Мадрид....
В Мадриде...
