«Монако» с Головиным проиграл дома «Лорьяну»

вчера, 23:32
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 3Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьянМатч завершен

«Монако» уступил дома со счетом 1:3 «Лорьяну» в матче 18-го тура чемпионата Франции.

Амаду Дьенг вывел «Лорьян» вперед на 68-й минуте, на 76-й Ансу Фати сравнял. На 85-й Жан-Виктор Макенго провел второй гол гостей, а Карим Дерман - третий на 87-й.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч.

«Монако» имеет 23 очка и идет 9-м. «Лорьян» — 12-й с 22 очками.

shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:02
...не сильно наблюдаю за Монако,но что характерно,чем больше игрового времени у игрока основы комрада.Головина, тем меньше
пользы от игрока сборной России! Моё личное мнение,может Саша
сдаёт позиции из за физики,там то точно не по сачкуешь?!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:51
У Монако откровенно неудачная серия, тогда как у Лорьяна дела идут весьма неплохо и уже который матч победа или ничья.
Vilar
Vilar
сегодня в 00:25
У Монако в основном составе футболисты из 10 стран: 1 француз, 1 русский,
1 американец,1 бразилец, 1 англичанин, т.д., короче, всех по 1, только 2 швейцарца.
Салат оливье.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:37, ред.
Дома Лиону 1:3.....дома Лорьяну 1:3...
Монако окончательно становится середняком

А через 3 дня Реал Мадрид....
В Мадриде...
Гость
