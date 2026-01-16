«Монако» с Головиным проиграл дома «Лорьяну»

1768595541

вчера, 23:32

«Монако» уступил дома со счетом 1:3 «Лорьяну» в матче 18-го тура чемпионата Франции.

Амаду Дьенг вывел «Лорьян» вперед на 68-й минуте, на 76-й Ансу Фати сравнял. На 85-й Жан-Виктор Макенго провел второй гол гостей, а Карим Дерман - третий на 87-й.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч.

«Монако» имеет 23 очка и идет 9-м. «Лорьян» — 12-й с 22 очками.