В «Локомотиве» прокомментировали проблемы Веры с лишним весом

сегодня, 09:28

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что у новичка команды полузащитника Лукаса Веры есть время подтянуть физические кондиции.

Всё, что касается его тонуса, длительного отсутствия игровой практики, это не проходит бесследно. Есть время подтянуть физические кондиции, функциональное состояние. Это решаемое дело. Главное – его вовлеченность и встроенность в команду, которая требует чуть больше времени. На это есть сборы и матчи, где он будет набирать форму.

Ранее «Локомотив» опубликовал видео со сборов в Абу‑Даби, на котором заметно, что Вера тренируется с лишним весом.

shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:37
...Морской Волк ! Кросса Тони вспомнил это хорошо, а ничего водного не пожелал, баньки, в прорубь...! Айяяяяяяяяй!!!
k3an8psqx4ax
k3an8psqx4ax
сегодня в 13:43
Надо меньше платить - меньше жрать будут :))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:11
Новогодние праздники провел на ура)))! Но ничего, для таких как он, есть отличная программа тренировок...
mce6vb3h7d9n
mce6vb3h7d9n
сегодня в 11:15
У нас многие Веры любят хорошо пожрать! Да и Раи с Зоями тоже)
112910415
112910415
сегодня в 10:54
Вера окрыляет человека ... тяжесть не уместна ! )
vyy8ty9nxuev
vyy8ty9nxuev
сегодня в 10:53
Холодильник на замок и в парилку к Глушаку сгонять лишний вес...
lotsman
lotsman
сегодня в 10:53
Кросс, по пересечённой местности, по десять километров, три раза в день и к началу чемпионата будет стройным как балерун.)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:23
У нас тренеры похожи на обычных пресс-секретарей. Говорят так много, что не хватает времени на основную работу...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:17
Ну всё Вера - больше нет тебе веры...)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:46, ред.
Праздники у бабушки провел)) ещё наберёт форму
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:33, ред.
Проблемы веры вообще очень актуальны щас в обществе это да, надо говорить об этом больше, в том числе кстати и с лишним весом есть проблемы, верить стало действительно тяжело)
shur
shur
сегодня в 09:32, ред.
...надо любить,надеятся и верить! С Верой всё получится! =)) !!!
...И если бы не лишний вес!
В Локомотив бы Он пролез!
Потеть,кряхтеть не станет Он
Иди ка к штанге на поклон!!!
