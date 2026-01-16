В «Локомотиве» прокомментировали проблемы Веры с лишним весом

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что у новичка команды полузащитника есть время подтянуть физические кондиции.

Всё, что касается его тонуса, длительного отсутствия игровой практики, это не проходит бесследно. Есть время подтянуть физические кондиции, функциональное состояние. Это решаемое дело. Главное – его вовлеченность и встроенность в команду, которая требует чуть больше времени. На это есть сборы и матчи, где он будет набирать форму.