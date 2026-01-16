«Барселона» победила «Расинг» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании встречались «Расинг» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забивали Ферран Торрес (66'), Ямаль (90+5').
Как обычно не попал в игру Рэшфорд. Просто ментально не подходит Барселоне. Инородная субстанция. Ямаль провел не лучшую игру, мало организующих атак, почти без дриблинга и никакой смены направления атаки, всё очень стереотипно. Однако, так или иначе, исход ожидаем, и надо признать, что Флик, в отличие от тренера Реала рисковать не стал, и с первых минут выставил вполне боеспособный состав.
Барсу с победой!!!
