«Барселона» победила «Расинг» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Capral
сегодня в 01:26, ред.
Всё-таки Флик продолжает играть с огнем, с его ловушками. А забей Расинг гол на последних минутах игры, выйдя в 2-0, и серии пенальти не избежать. В целом, Расинг очень понравился. Очень организованная команда, не плохо выходит из обороны в атаку, но мастерства не хватает. Но и слаженная игра в обороне и центре поля не помогла, после шедеврального паса Лопеса на 65мин... В первой половине игры не особо было интересно, зато во 2-м тайме игра раскрылась, заиграли быстрее обе команды, позиционного футбола стало меньше, и вобщем- игра обоcтрилась.

Как обычно не попал в игру Рэшфорд. Просто ментально не подходит Барселоне. Инородная субстанция. Ямаль провел не лучшую игру, мало организующих атак, почти без дриблинга и никакой смены направления атаки, всё очень стереотипно. Однако, так или иначе, исход ожидаем, и надо признать, что Флик, в отличие от тренера Реала рисковать не стал, и с первых минут выставил вполне боеспособный состав.

Барсу с победой!!!
Bombon
сегодня в 01:23, ред.
Мда уж. Что тут скажешь. Спасибо Жоану Гарсии. И Педри. Больше тут сказать нечего. Хотя, нет. Если Рэшфорд продолжит так играть, то пусть постепенно собирает чемоданы. С такой игрой никто его не оставит. Там в МЮ очередной раз тренера поменяли. Может и пригодится им
shur
сегодня в 01:19
...ну хоть Барса идёт дальше!!!
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:18
...на 95-ой! Ан нет,тогда второй получили!!!
Варвар7
сегодня в 01:16
Не просто Барсе досталась эта победа...
Гость
