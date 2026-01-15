Кассьерра может покинуть «Зенит»

1768504326

вчера, 22:12

Колумбийский футболист петербургского «Зенита» имеет предложение от другого клуба. Об этом сообщил главный тренер «Зенита» , комментарий которого приводит пресс-служба команды.

В четверг «Зенит» провел первую тренировку на сборах в Катаре.

«Все игроки, которые в строю, приехали вместе с командой, за исключением Кассьерры, который решает свои вопросы. У него есть предложение. Насколько серьезное? Мы узнаем в ближайшее время», — сказал Семак.

Кассьерре 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2022 года. Колумбиец является двукратным чемпионом России, обладателем кубка страны и трижды выиграл Суперкубок России. В сезоне-2023/24 форвард стал лучшим бомбардиром Мир — Российской премьер-лиги, забив 21 мяч.