Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кассьерра может покинуть «Зенит»

вчера, 22:12

Колумбийский футболист петербургского «Зенита» Матео Кассьерра имеет предложение от другого клуба. Об этом сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

В четверг «Зенит» провел первую тренировку на сборах в Катаре.

«Все игроки, которые в строю, приехали вместе с командой, за исключением Кассьерры, который решает свои вопросы. У него есть предложение. Насколько серьезное? Мы узнаем в ближайшее время», — сказал Семак.

Кассьерре 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2022 года. Колумбиец является двукратным чемпионом России, обладателем кубка страны и трижды выиграл Суперкубок России. В сезоне-2023/24 форвард стал лучшим бомбардиром Мир — Российской премьер-лиги, забив 21 мяч.

Подписывайся в ВК
Все новости
Пути разошлись: кто кого предал в истории «Локомотива» и Баринова
13 января
«Оренбург» объявил о переходе колумбийского футболиста Паласиоса
13 января
ОфициальноБаринов — игрок ЦСКА
13 января
ЦСКА и «Локомотив» достигли договоренности о переходе Баринова
13 января
Дивеев перешел в «Зенит»
11 января
Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА
11 января
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:33
Интересно конечно кого зенит будет брать в это ТО
STVA 1
STVA 1 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 00:30
Дык это не про зенит и тем более не про Богданыча
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:10
Бывает... Футболисты переходят в другие клубы — это нормально...
drug01
drug01
вчера в 23:19
Да Семаку не позавидуешь! Надо растить в основу своих игроков
Capral
Capral
вчера в 22:58
Сразу вспомнил, как Кассьерра стал лучшим бомбардиром в сезоне 2023-2024 и поржал!))) Начинал не плохо в Зените, был на виду, обострял. Но потом сник, потерялся, поддался общей депрессии в Зените и начал увядать под руководством гениального Семака... Сейчас такой возраст для форварда, когда особо выбирать не приходится, и если есть выгодное предложение стоит зацепиться, тем более, в Зените уже ничего полезного не ждет. Игровая характеристика: неплохо играет головой, чувстствует позицию, голевое чутье, техничен, но сугубо позиционный форвард. В Сочи, мне он нравился больше, чем в Питере.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:43, ред.
Какая-то странная позиция клуба, Касьера решает свои вопросы у него есть предложение. На сколько мне известно, если у игрока есть действующий контракт на руках с любым футбольным клубом, то ему запрещено самостоятельно, включая его законного представителя вести переговоры не ранее шести месяцев до окончания этого самого контракта. По условиям действующего соглашения между питерским клубом и Касьерой ему только через год можно подыскать самостоятельно новое место работы. Вообще что-то неладное творится с дисциплиной в команде, игроки когда хотят тогда и возвращаются в расположение клуба. Кроме колумбийца, бразилец Вендел, так тот уже "нарушитель-рецидивист", второй год подряд опаздывает на зимний сбор. Бог с ним со штрафом, их богатых не поймёшь, но это разлагает команду изнутри, и с этим надо что-то делать, иначе ситуация может иметь печальные последствия.
Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:26
Если есть то уедет наверное!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:25
Штрафуй и его, Сережа!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 