Не приехавший на сбор Рейес вскоре присоединится к тульскому «Арсеналу»

1768572230

сегодня, 17:03

Доминиканский футболист уладил все семейные проблемы и прибудет на сборы тульского «Арсенала» в начале следующей недели. Об этом сообщили в агентстве игрока.

«Все в порядке. Думаю, [он приедет] в понедельник или вторник. Сейчас с билетами определяемся», — отметил собеседник.

12 января в пресс-службе «Арсенала» сообщили, что Рейес отказался возвращаться в расположение клуба после отпуска, несмотря на действующий контракт. В агентстве футболиста рассказали ТАСС, что он отсутствует на сборе в Турции по семейным причинам.

В текущем сезоне Лиги Пари (Первой лиги) 28-летний Рейес провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.