Россия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Не приехавший на сбор Рейес вскоре присоединится к тульскому «Арсеналу»

сегодня, 17:03

Доминиканский футболист Эдарлин Рейес уладил все семейные проблемы и прибудет на сборы тульского «Арсенала» в начале следующей недели. Об этом сообщили в агентстве игрока.

«Все в порядке. Думаю, [он приедет] в понедельник или вторник. Сейчас с билетами определяемся», — отметил собеседник.

12 января в пресс-службе «Арсенала» сообщили, что Рейес отказался возвращаться в расположение клуба после отпуска, несмотря на действующий контракт. В агентстве футболиста рассказали ТАСС, что он отсутствует на сборе в Турции по семейным причинам.

В текущем сезоне Лиги Пари (Первой лиги) 28-летний Рейес провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:50
Нашим журналистам нужно аккуратнее работать с информацией.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:56
А может у Рейеса, просто отменили рейс из Доминиканы? )))
jqkc7ppr3c7a
jqkc7ppr3c7a
сегодня в 17:35
А можно его оштрафовать за такое.. или как то наказать...
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 17:28
...Рей(е)с свой профукал, оставайся дома!!! =))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:21
Вот такие Рейесы не возвращаются в свои клубы, а потом наши же и виноватыми остаются.
Гость
