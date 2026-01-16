Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Калверт-Льюин — первый игрок «Лидса» с 2001 года, признанный лучшим в АПЛ

вчера, 22:39

Форвард «Лидса» Доминик Калверт-Льюин был назван игроком месяца в Английской Премьер-лиге за декабрь.

Английский нападающий забивал в каждом матче декабря, всего у него шесть голов в пяти матчах, а «Лидс» под руководством Даниэля Фарке остался непобедимым на протяжении всего месяца.

Калверт-Льюин забил голы в ворота «Челси», «Кристал Пэлас», «Ливерпуля», «Брентфорда» и «Сандерленда» в декабре. Он стал первым игроком «Лидса», удостоенным этой награды после легендарного защитника Рио Фердинанда в октябре 2001 года.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:21
Доминик не перейдет в МЮ, он не Рио Фердинанд.
болельщики Элленд-Роуда заслужили эту награду.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:25
Отличный результат парень показал в декабре
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:52
Молодец, проснулся вроде. Ну наверняка скоро получит травму и опять в лазарет
Гость
