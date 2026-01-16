Калверт-Льюин — первый игрок «Лидса» с 2001 года, признанный лучшим в АПЛ

1768592344

вчера, 22:39

Форвард «Лидса» был назван игроком месяца в Английской Премьер-лиге за декабрь.

Английский нападающий забивал в каждом матче декабря, всего у него шесть голов в пяти матчах, а «Лидс» под руководством Даниэля Фарке остался непобедимым на протяжении всего месяца.

Калверт-Льюин забил голы в ворота «Челси», «Кристал Пэлас», «Ливерпуля», «Брентфорда» и «Сандерленда» в декабре. Он стал первым игроком «Лидса», удостоенным этой награды после легендарного защитника Рио Фердинанда в октябре 2001 года.