Российских футболистов пора допустить до международных турниров — Дзюба

сегодня, 09:45

Российских футболистов пора допустить на международную арену в связи с возвращением спортсменов из других дисциплин. Такое мнение высказал нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба.

«Вообще почти в половине дисциплин россиян вернули. Пора бы нас вернуть, — сказал Дзюба. — Мне больше обидно за ребят, нынешнее поколение, молодых игроков, которые должны соревноваться со своими сверстниками из Европы, мира. А они мучаются, между собой играют. С Белоруссией, ездят в Таиланд, еще куда-то».

«Это поколение теряет, хочется, чтобы оно сыграло в Лиге чемпионов, Лиге Европы, отборочных матчах, почувствовали, что это такое. Потому что это незабываемое чувство, когда ты играешь на европейской арене», — добавил Дзюба.

11 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. При этом в заявлении МОК подчеркивается, что рекомендации от 28 марта 2023 года по участию взрослых спортсменов из России и Белоруссии остаются в силе и будут пересматриваться по мере необходимости.

