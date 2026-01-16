Top.Mail.Ru
Агенты Саласа подтвердили интерес со стороны ЦСКА

сегодня, 20:12

В агентстве защитника «Севильи» Кике Саласа подтвердили, что ЦСКА обращался в испанский клуб по поводу покупки игрока.

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что армейцы обсуждают с испанским клубом трансфер 23‑летнего игрока.

«ЦСКА спрашивал у „Севильи“ о Саласе – это правда, но нам неизвестно, что из этого выйдет. Как вы знаете, в жизни, как и в футболе, всё зависит от переговоров», – сказали в агентстве футболиста.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:06
Скауты ЦСКА, нужно отдать им должное,, постоянно работают....
lotsman
lotsman
сегодня в 20:37
В чём заключается интерес? В приобретении или пока лишь в наблюдении?
112910415
112910415
сегодня в 20:33
будем наблюдать, однако
shur
shur
сегодня в 20:28
...Салас, меняем последнюю букву "С" на букву "Х" и фамилия
приобретает другой смысл! Но что это меняет для ЦСКА, и Я
проснулся!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:14, ред.
Интересуются - это ещё не значит , что приобретут...)
