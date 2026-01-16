Агенты Саласа подтвердили интерес со стороны ЦСКА

В агентстве защитника «Севильи» Кике Саласа подтвердили, что ЦСКА обращался в испанский клуб по поводу покупки игрока.
Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что армейцы обсуждают с испанским клубом трансфер 23‑летнего игрока.
«ЦСКА спрашивал у „Севильи“ о Саласе – это правда, но нам неизвестно, что из этого выйдет. Как вы знаете, в жизни, как и в футболе, всё зависит от переговоров», – сказали в агентстве футболиста.
