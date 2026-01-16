Агенты Саласа подтвердили интерес со стороны ЦСКА

1768583572

сегодня, 20:12

В агентстве защитника «Севильи» подтвердили, что ЦСКА обращался в испанский клуб по поводу покупки игрока.

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что армейцы обсуждают с испанским клубом трансфер 23‑летнего игрока.