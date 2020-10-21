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Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург против Локомотив

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    Голы
    19’ 0:1 Эдер
    ассистент Жемалетдинов Рифат
    Собослои Доминик
    ассистент Юнузович Златко     		1:1 45’
    Юнузович Златко
    ассистент Дака Патсон     		2:1 50’
    75’ 2:2 Лисакович Виталий
    ассистент Живоглядов Дмитрий
    Наказания
    Собослои Доминик 41’
    80’ Куликов Даниил
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бериша Мергим Койта Секу 53’
    63’ Рыбчинский Дмитрий Смолов Федор
    63’ Камано Франсуа Жемалетдинов Рифат
    69’ Зе Луиш Эдер
    69’ Лисакович Виталий Миранчук Антон
    Окугава Масая Камара Мохаммед 73’
    Окафор Ной Юнузович Златко 84’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 5
    		7 Удары в створ 3
    		17 Фолы 16
    		8 Угловые 3
    		55% Владение мячом 45%
    		1 Cэйвы 5
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    kolpino08
    kolpino08
    сегодня в 23:02
    Локо и Краснодар молодцы. По Зениту такое не скажешь.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ NYJ (раскрыть)
    сегодня в 23:01
    Это да. Даже опытные ошибались. Хорошо что выстояли эти 15 минут.
    NYJ
    NYJ ответ Locomotive Breath (раскрыть)
    сегодня в 22:59
    Очень много брака у нас. И сегодня нас в первые 15 минут в орого тайма прижали к воротам
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ NYJ (раскрыть)
    сегодня в 22:57
    Бавария...как много в этом звуке. Как говорится : надо просто сражаться.
    NYJ
    NYJ ответ Locomotive Breath (раскрыть)
    сегодня в 22:54
    Естественно, хотя с Ротором будет очень сложно, а что касается Баварии, то тут надо аккуратно играть в обороне и не делать ошибок в центре, но и а составом подумать
    isamsn
    isamsn ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 22:53
    Так там 17-18 летние пацаны. Но играли они более внятно чем наши звёздые Смоловы и Рыбусы...
    Indian
    Indian
    сегодня в 22:52
    В Москве раскатают энергетик на раз-два
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    сегодня в 22:46
    Молодцы ЖД с Краснодарцами, с сильными соперниками не облажались, не то что некоторые
    Lu4nik
    Lu4nik ответ ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО (раскрыть)
    сегодня в 22:45
    а вот не факт.. вчера Боруссия уже "победила"...
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ CoRt (раскрыть)
    сегодня в 22:43
    Ты этого только питерским не говори,иначе у них голова взорвется!!!!!!!!!!
    CoRt
    CoRt
    сегодня в 22:37
    Камано, Зе Луиш и Лисакович должны в старте выходить вместо привычных бревен. Зе Луиш хороший нап, хорошее движение у него, хорошо видит поле, держит мяч хорошо, и в силовой борьбе не проигрывает.
    tims
    tims
    сегодня в 22:35
    Не ожидал, что австрийцы продемонстрируют такую слабую игру. Это даже не уровень наших середняков... Смотрел эту тягомотину и не мог отрешиться от мысли, что играют две дворовые команды.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО (раскрыть)
    сегодня в 22:35
    Уже 1-0 Бавария!!!!!!!!!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ AleS (раскрыть)
    сегодня в 22:34
    Ну а почему только паспортисты,разве леги ни так же тихоходно играют в РПЛ?!!!!!!!!!!!!!Тут ни лимит первостепенен а госфинансирование!!!!!!!!!!!!!!!!!Пока футбол,как и весь спорт в стране,ни перейдет в частные руки,то улучшений и не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ NYJ (раскрыть)
    сегодня в 22:34
    Я про лч
    Прикололся)
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО ответ Лёня_ Макинтош (раскрыть)
    сегодня в 22:30
    Немцы на классе победят матрас
    AleS
    AleS
    сегодня в 22:28
    В какое же дно превратилось РПЛ. Все благодяря лимиту, когда местные паспортисты полшугом могут гонять мяч у себя в чемпионате. Закормленые и медлительные.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 22:24
    молодцы паровозы!! не верил но надеялся!!!
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 22:24
    Достойно паровозы сыграли. Хороший результат для выезда.
    Молодцы!
    протон1
    протон1 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 22:24
    ну да. сделают вид что выслушали. приняли . попили чай. и скажут но вы знаете спасибо за спонсорство. но увы не получается. но мы готовы в этом направлении сотрудничать с вами .
    RIR68
    RIR68
    сегодня в 22:22
    молодцы. поздравляю.
    NYJ
    NYJ ответ Locomotive Breath (раскрыть)
    сегодня в 22:21
    Ротор
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Spbешник (раскрыть)
    сегодня в 22:20
    Это привычка уже,так сказать личный подчерк !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ставя эти знаки,я не кричу и не возмущаюсь,просто уже привычка!!!!!!!!!!!!!!!
    Spbешник
    Spbешник ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 22:19
    Ты знаешь что твое увлечение восклицательными знаками намекает на психическое заболевание?
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 22:19, ред.
    Оооо!!!!!!!!!!Вот мне друг сказал,что Слуцкий этого судью называл худшим арбитром в мире!!!!!!!!!!!!!!Ну судя по сегодняшниму матчу,он был очень близко к истине!!!!!!!!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Spbешник (раскрыть)
    сегодня в 22:17
    У нас купить могут только одни,которые вчера с бельгийским суперклубом играли,так сказать с титаном футбольного мира!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Паровозов
    Паровозов
    сегодня в 22:16
    Не плохое начало ЛЧ, с этими австрийцами можно побороться за 3ю строчку.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 22:16
    Да там их не пошлют думаю т.к ктоже будет спонсировать то ЛЧ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но рассматривать думаю не будут-вежливо откажут просто!!!!!!!!!!!!!!
    Spbешник
    Spbешник
    сегодня в 22:15
      DNK74_02
      DNK74_02
      сегодня в 22:15
      Паровозов с хорошим стартом. Лучше, чем у Зенита вчера. Мои поздравления и хороших результатов нашим клубам во всех турнирах!
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