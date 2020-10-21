В 1 Станкович Чичан Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

З 5 Валлчи Альберт Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 39 Вебер Максимилиан Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 6 Пасы: 70 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 15 Рамальо Андре Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 69 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

З 17 Ульмер Андреас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 6 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 19 Камара Мохаммед Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 73

П 45 Мвепу Энок Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 14 Собослои Доминик Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 16 Юнузович Златко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 84

Н 20 Дака Патсон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

Н 7 Койта Секу Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 53

Запасные игроки

В 33 Вальке Александр

В 31 Карлос

З 43 Кристенсен Расмус

З 6 Онгене Жером

З 22 Соле Умар

З 25 Фаркаш Патрик

П 4 Ашимеру Маджед

П 37 Окугава Масая Отборы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 17

Н 8 Бериша Мергим Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 37