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2 : 2
завершен
сегодня, 19:55
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Стадион Ред Булл Арена
|19’
|0:1
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Эдер
ассистент Жемалетдинов Рифат
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Собослои Доминик
ассистент Юнузович Златко
|1:1
|45’
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Юнузович Златко
ассистент Дака Патсон
|2:1
|50’
|75’
|2:2
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Лисакович Виталий
ассистент Живоглядов Дмитрий
|Собослои Доминик
|41’
|80’
|Куликов Даниил
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бериша Мергим
|Койта Секу
|53’
|63’
|Рыбчинский Дмитрий
|Смолов Федор
|63’
|Камано Франсуа
|Жемалетдинов Рифат
|69’
|Зе Луиш
|Эдер
|69’
|Лисакович Виталий
|Миранчук Антон
|Окугава Масая
|Камара Мохаммед
|73’
|Окафор Ной
|Юнузович Златко
|84’
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|15
|Удары по воротам
|5
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|7
|Удары в створ
|3
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|17
|Фолы
|16
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|8
|Угловые
|3
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|1
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|1
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