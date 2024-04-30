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Дюков: «Сборные должны быть готовы, когда будет снят запрет»

30 апреля 2024, 10:36

Президент РФС Александр Дюков считает, что в данный момент важна вертикаль сборных.

Считаем важным, чтобы вертикаль сборных функционировала в нынешний период. Решается несколько задач, одна из которых — сохранять режим готовности играть в соревнованиях, когда будет снят запрет на участие в официальных турнирах.

Вторая причина — мы видим, что сборные, прежде всего, национальная, интересны болельщикам. За сборной следят, матчи проходят с высоким интересом — посещаемость, высокие доли и рейтинги.

И третья причина — рассматриваем вертикаль сборных как дополнительный инструмент для развития молодых игроков.

Ранее Дюков высказался об уровне РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
30 апреля в 18:07
типовой набор типовых фраз
lotsman
lotsman
30 апреля в 15:08
К тому времени, когда снимут запрет на участие наших сборных в официальных международных играх, игроков надо готовить в детских садах. К тому времени как раз будут готовы и по игре и по возрасту.
Igo0rek
Igo0rek
30 апреля в 11:23
В сборной как минимум поменяется поколение к этому времени.
9kzkezesc6nh
9kzkezesc6nh
30 апреля в 10:50
Люков вообще не владеет ситуацией и несёт всякую чушь.
Гость
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