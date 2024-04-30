Дюков: «Сборные должны быть готовы, когда будет снят запрет»

Президент РФС считает, что в данный момент важна вертикаль сборных.

Считаем важным, чтобы вертикаль сборных функционировала в нынешний период. Решается несколько задач, одна из которых — сохранять режим готовности играть в соревнованиях, когда будет снят запрет на участие в официальных турнирах.

Вторая причина — мы видим, что сборные, прежде всего, национальная, интересны болельщикам. За сборной следят, матчи проходят с высоким интересом — посещаемость, высокие доли и рейтинги.

И третья причина — рассматриваем вертикаль сборных как дополнительный инструмент для развития молодых игроков.