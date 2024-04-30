Анчелотти рассказал о двух типах тренеров

Наставник «Реала» перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Баварии» высказался о своём видении тренерской работы.

Насколько важно иметь тренера с моим опытом в такой игре, как завтра? Главная роль никогда не принадлежит рулевому. Я не сомневаюсь в том, что есть два типа тренеров: те, кто ничего не делают, и те, кто наносят много вреда. Стараюсь быть первым.

Игру делают футболисты. Можно рассказать им об определенной стратегии, убедить их, но ключевым фактором является их качество и преданность делу. Тренер должен сосредоточиться на том, чтобы донести важность командной работы.