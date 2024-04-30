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Анчелотти рассказал о двух типах тренеров

30 апреля 2024, 08:52

Наставник «Реала» Карло Анчелотти перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Баварии» высказался о своём видении тренерской работы.

Насколько важно иметь тренера с моим опытом в такой игре, как завтра? Главная роль никогда не принадлежит рулевому. Я не сомневаюсь в том, что есть два типа тренеров: те, кто ничего не делают, и те, кто наносят много вреда. Стараюсь быть первым.

Игру делают футболисты. Можно рассказать им об определенной стратегии, убедить их, но ключевым фактором является их качество и преданность делу. Тренер должен сосредоточиться на том, чтобы донести важность командной работы.

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Все комментарии
112910415
112910415
30 апреля в 18:32
сказал весело, сказал красиво !
allemz
allemz
30 апреля в 13:03
Прозрел после чуда с Сити))
Rafael Benitez
Rafael Benitez
30 апреля в 11:12, ред.
Получается что Анчелотти относится к третьему виду тренеров, тот кто делает не нанося вреда команде )
Варвар7
Варвар7
30 апреля в 09:33
Карло и здесь весьма неординарен. По сути он точно озвучил то , причём в оригинальной манере , о чём многие любители футбола думают , но не могут так чётко сформулировать. Теперь можно смело сделать вывод , что тренеров второго типа большинство ( о чём Карло в своём высказывании тактично не обмолвился). )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
30 апреля в 09:08
тренер наставник
Гость
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