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Бонгонда: «Слишкович оказывает мне доверие и даёт свободу»

30 апреля 2024, 10:48

Нападающий «Спартака» и сборной ДР Конго Тео Бонгонда рассказал, как ему работается под руководством исполняющего обязанности главного тренера «красно-белых» Владимира Слишковича.

Как и сегодня, наслаждаюсь каждым моментом, который мне предоставляется. Доволен ли я своим положением в клубе? Все футболисты хотят играть 90 минут, но нужно понимать, что мы профессионалы, и иногда тренер принимает свои решения.

Единственное, что ты можешь сделать, стараться воспользоваться сполна возможностью, которую получаешь, и пытаться помочь команде. Я чувствую, что Слишкович оказывает мне доверие и даёт свободу на поле, что мне нравится.

В текущем сезоне Бонгонда провёл 29 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 голевых передачи.

Под руководством Слишковича «Спартак» одержал две победы и дважды сыграл вничью.

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Все комментарии
112910415
112910415
30 апреля в 18:06
тренер удачно подправил мелочи и нюансы !
f2zq2dtvsw59
f2zq2dtvsw59
30 апреля в 14:29
Даёшь Богонду в тренеры!))
ABir
ABir
30 апреля в 12:59
Если Слишкович будет удачно руководить Спартаком до конца чемпионата, и будет нормальный контакт с футболистами, ему стоит дать шанс со Спартаком в следующем сезоне. Во всяком случае он относительно давно в структуре клуба и владеет ситуацией. Это точно лучше, чем с нуля внедрять в клуб за большие деньги очередного кота в мешке со своими новыми планами на игру и состав команды.
Варвар7
Варвар7
30 апреля в 11:36
Видно у Слишковича иной подход к игрокам и к игре в целом, нежили у предыдущего тренера, пока это приносит определённый результат (говорю с осторожностью), как будут развиваться события дальше доподлинно не знает ни кто - посмотрим.
shlomo
shlomo
30 апреля в 11:01
А может Володю и оставить главным тренером и не изобретать велосипед...
Scorp689
Scorp689
30 апреля в 10:50
Креативным игрокам нужно доверять...
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