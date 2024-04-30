Бонгонда: «Слишкович оказывает мне доверие и даёт свободу»

Нападающий «Спартака» и сборной ДР Конго Тео Бонгонда рассказал, как ему работается под руководством исполняющего обязанности главного тренера «красно-белых» Владимира Слишковича.
Как и сегодня, наслаждаюсь каждым моментом, который мне предоставляется. Доволен ли я своим положением в клубе? Все футболисты хотят играть 90 минут, но нужно понимать, что мы профессионалы, и иногда тренер принимает свои решения.
Единственное, что ты можешь сделать, стараться воспользоваться сполна возможностью, которую получаешь, и пытаться помочь команде. Я чувствую, что Слишкович оказывает мне доверие и даёт свободу на поле, что мне нравится.
В текущем сезоне Бонгонда провёл 29 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 голевых передачи.
Под руководством Слишковича «Спартак» одержал две победы и дважды сыграл вничью.