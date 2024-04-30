Калешин высказался о возможном увеличении числа участников Премьер-Лиги

Бывший футболист «Краснодара» оценил возможное увеличение числа команд в РПЛ .

Это неправильно. Если команды соответствуют уровню и бюджету РПЛ , то вопросов нет, пусть хоть 22 будет. Но заводить искусственно, чтобы эти команды вылетели через год, я не вижу смысла. Всегда нужно быть готовым к тому, куда ты идёшь. Скорее всего, выйдут «Химки» и «Динамо» (Махачкала) в РПЛ . «Химки» структурно готовы, про «Динамо» не знаю.