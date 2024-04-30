Калешин высказался о возможном увеличении числа участников Премьер-Лиги

Бывший футболист «Краснодара» Виталий Калешин оценил возможное увеличение числа команд в РПЛ.
Это неправильно. Если команды соответствуют уровню и бюджету РПЛ, то вопросов нет, пусть хоть 22 будет. Но заводить искусственно, чтобы эти команды вылетели через год, я не вижу смысла. Всегда нужно быть готовым к тому, куда ты идёшь. Скорее всего, выйдут «Химки» и «Динамо» (Махачкала) в РПЛ. «Химки» структурно готовы, про «Динамо» не знаю.
Гаджи Гаджиев (президент махачкалинского «Динамо» — прим. ред.) говорил, что с оснащением стадиона под Fan ID всё непросто, это большие деньги? Я понимаю, что бюджет клуба не резиновый, но есть правила. Тогда получается, что команда не будет играть в РПЛ, как «Алания», которая два года не выходила из-за стадиона. Все клубы, которые попадают в РПЛ, должны соответствовать критериям. И по структуре, и по финансам. А искусственно расширять лигу, потому что какая-то команда вылетает... Просто будет больше проходных игр и команд, которые не готовы. Мне кажется, будет хуже.
Оптимальное количество клубов должно быть 10-12.
Оптимальное количество клубов должно быть 10-12.