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Калешин высказался о возможном увеличении числа участников Премьер-Лиги

30 апреля 2024, 08:31

Бывший футболист «Краснодара» Виталий Калешин оценил возможное увеличение числа команд в РПЛ.

Это неправильно. Если команды соответствуют уровню и бюджету РПЛ, то вопросов нет, пусть хоть 22 будет. Но заводить искусственно, чтобы эти команды вылетели через год, я не вижу смысла. Всегда нужно быть готовым к тому, куда ты идёшь. Скорее всего, выйдут «Химки» и «Динамо» (Махачкала) в РПЛ. «Химки» структурно готовы, про «Динамо» не знаю.

Гаджи Гаджиев (президент махачкалинского «Динамо» — прим. ред.) говорил, что с оснащением стадиона под Fan ID всё непросто, это большие деньги? Я понимаю, что бюджет клуба не резиновый, но есть правила. Тогда получается, что команда не будет играть в РПЛ, как «Алания», которая два года не выходила из-за стадиона. Все клубы, которые попадают в РПЛ, должны соответствовать критериям. И по структуре, и по финансам. А искусственно расширять лигу, потому что какая-то команда вылетает... Просто будет больше проходных игр и команд, которые не готовы. Мне кажется, будет хуже.

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Все комментарии
112910415
112910415
30 апреля в 18:34
скорее сокращать надо !
8b22rx7aavmn
8b22rx7aavmn
30 апреля в 09:18
Уже сейчас некоторые команды, типа Оренбурга или Факела, не соответствуют уровню РПЛ, куда еще?
cska1948
cska1948
30 апреля в 09:15
У нас в шестнадцати командах на поле выходят иностранцев больше чем доморощенных. Ну и для чего увеличивать число команд в РПЛ? Чтобы обеспечить работой легионеров?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
30 апреля в 09:10
16 достаточно
Октябрь 1917
Октябрь 1917
30 апреля в 08:55
Почему никто не говорит о необходимости уменьшения команд?
Оптимальное количество клубов должно быть 10-12.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
30 апреля в 08:51
Судя по качеству игры Ростов - Оренбург количество команд в РПЛ нужно сокращать.
Гость
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