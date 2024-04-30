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Дюков: «Не считаю, что произошло снижение уровня Премьер-Лиги и клубов»

30 апреля 2024, 09:43

Президент РФС Александр Дюков оценил текущий уровень РПЛ.

Не считаю, что произошло снижение уровня лиги и клубов. Чтобы делать выводы, нужно сравнивать наши команды с соперниками из других стран в международных турнирах. Тем не менее наши команды проводят товарищеские матчи с клубами из других стран, эти игры показывают, что наши команды по-прежнему конкурентоспособны.

Падения точно не произошло. То, что я вижу в РПЛ — большое количество интересных игроков, интересных матчей. С точки зрения динамики, интенсивности наш футбол прогрессирует.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
30 апреля в 20:05
Произошло, как это ни печально. Если раньше, во времена еврокубков, мы видели напряженнейшие матчи за право участия в них, то сейчас команды, не попадающие в призёры РПЛ, просто доигрывают чемпионат.
Сейчас смотрят равнодушно на итоги чемпионата даже те команды, которые займут в итоге 2 и 3 места, так как они никаких преференций, кроме призовых, не дают. Ценятся только золотые медали, да и то формально: стали и стали чемпионами, дальше - то что ? Да ничего, только новый чемпионат.
ABir
ABir
30 апреля в 13:03
Для начала надо принять участие в каком-либо международном турнире, а потом уже делать выводы о конкурентоспособности. Пока все это - гадание на кофейной гуще.
Ironigor
Ironigor
30 апреля в 10:53
Да вы давно перестали думать и оценивать реалии .
9urhnu5fepwp
9urhnu5fepwp
30 апреля в 10:30
Свою никчёмность хочет оправдать
lotsman
lotsman
30 апреля в 10:02
Мотивация поубавилась, без еврокубков.
Hamman
Hamman
30 апреля в 09:53
Падение? Падают обычно с какой-нибудь высоты. Так что, согласен с ним, падения не произошло...
sihafazatron
sihafazatron
30 апреля в 09:49
Во заливает.....
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