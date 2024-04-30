Дюков: «Не считаю, что произошло снижение уровня Премьер-Лиги и клубов»

Президент РФС оценил текущий уровень РПЛ .

Не считаю, что произошло снижение уровня лиги и клубов. Чтобы делать выводы, нужно сравнивать наши команды с соперниками из других стран в международных турнирах. Тем не менее наши команды проводят товарищеские матчи с клубами из других стран, эти игры показывают, что наши команды по-прежнему конкурентоспособны.