Дюков: «Не считаю, что произошло снижение уровня Премьер-Лиги и клубов»

Президент РФС Александр Дюков оценил текущий уровень РПЛ.
Не считаю, что произошло снижение уровня лиги и клубов. Чтобы делать выводы, нужно сравнивать наши команды с соперниками из других стран в международных турнирах. Тем не менее наши команды проводят товарищеские матчи с клубами из других стран, эти игры показывают, что наши команды по-прежнему конкурентоспособны.
Падения точно не произошло. То, что я вижу в РПЛ — большое количество интересных игроков, интересных матчей. С точки зрения динамики, интенсивности наш футбол прогрессирует.
Сейчас смотрят равнодушно на итоги чемпионата даже те команды, которые займут в итоге 2 и 3 места, так как они никаких преференций, кроме призовых, не дают. Ценятся только золотые медали, да и то формально: стали и стали чемпионами, дальше - то что ? Да ничего, только новый чемпионат.
Сейчас смотрят равнодушно на итоги чемпионата даже те команды, которые займут в итоге 2 и 3 места, так как они никаких преференций, кроме призовых, не дают. Ценятся только золотые медали, да и то формально: стали и стали чемпионами, дальше - то что ? Да ничего, только новый чемпионат.