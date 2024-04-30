Представители игрока «Бенфики» отреагировали на интерес со стороны «Зенита»

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30 апреля 2024, 09:30

Представители полузащитника «Бенфики» и сборной Турции отреагировали на информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».

Оркуном интересуются многие серьёзные команды. Что же касается интереса от «Зенита», то с нами никто не связывался.

Кокчу перебрался в «Бенфику» из «Фейеноорда» летом 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 23-летний центральный полузащитник сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей, отдал 11 результативных передач и получил 11 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает турка в 30 миллионов евро.