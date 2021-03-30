В 12 Лопеш Антони Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

З 4 Диаш Рубен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 20 Канселу Жоау Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 5 Мендеш Нуно Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 6 Фонте Жозе Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 18 Невеш Рубен Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 89

П 16 Санчеш Ренату Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 5 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

П 10 Силва Бернарду Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Пасы: 37 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 68

П 17 Жота Диого Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 68

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Офсайды: 4 Фолов совершено: 3 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 23 Фелиш Жоау Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 41

Запасные игроки

В 1 Са Жозе

В 22 Силва Руй

З 3 Дуарте Домингуш

З 2 Нету

З 21 Соареш Седрик

П 14 Оливейра Сержиу Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 1

П 11 Палинья Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 22

П 15 Силва Рафа Перехваты: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 22

Н 19 Нету Педру Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 49