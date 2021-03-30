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Люксембург - Португалия
Азербайджан - Сербия
Кипр - Словения
Бельгия - Беларусь
Уэльс - Чехия
Гибралтар - Нидерланды
Черногория - Норвегия
Турция - Латвия
Хорватия - Мальта
Словакия - Россия

Текстовая онлайн трансляция матча Люксембург против Португалия

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
23.578.261.13
Лига Ставок 24.00 8.80 1.13
Фонбет Live! 100.00 12.50 1.04
Мелбет 24.00 10.20 1.12
    Еще
     
    20' Шано Максим (2)
     
    30' (1:0) Родригес Жерсон (10) (Синани Данел (9))
     
    2
    58' Тилль Оливье (15) уходит с поля, Тилль Себастьен (21) вышел на поле
    58' Тилль Венсан (11) уходит с поля, Девилье Маурис Джон (14) вышел на поле
     
    66' Пинту Мика (17) уходит с поля, Сантос да Граса Марвин Мартинс (22) вышел на поле
     
    3
    87' Шано Максим (2)
    87' Синани Данел (9) уходит с поля, Муратович Эдвин (20) вышел на поле
    87' Мартинс Перейра Кристофер (8) уходит с поля, Скендерович Алдин (19) вышел на поле
     
    39' Жота Диого (17)
     
    41' Фелиш Жоау (23) уходит с поля, Нету Педру (19) вышел на поле
     
    45+2' (1:1) Жота Диого (17) (Нету Педру (19))
     
    51' (1:2) Роналду Криштиану (7) (Канселу Жоау (20))
     
    2
    68' Силва Бернарду (10) уходит с поля, Палинья (11) вышел на поле
    68' Жота Диого (17) уходит с поля, Силва Руй (22) вышел на поле
     
    70' Диаш Рубен (4)
     
    80' (1:3) Палинья (11) (Нету Педру (19))
     
    83' Санчеш Ренату (16)
     
    89' Невеш Рубен (18) уходит с поля, Оливейра Сержиу (14) вышел на поле
    Голы
    Родригес Жерсон
    ассистент Синани Данел     		1:0 30’
    45+2’ 1:1 Жота Диого
    ассистент Нету Педру
    51’ 1:2 Роналду Криштиану
    ассистент Канселу Жоау
    80’ 1:3 Палинья
    ассистент Нету Педру
    Наказания
    Шано Максим 20’
    39’ Жота Диого
    70’ Диаш Рубен
    83’ Санчеш Ренату
    Шано Максим 87’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    41’ Нету Педру Фелиш Жоау
    Тилль Себастьен Тилль Оливье 58’
    Девилье Маурис Джон Тилль Венсан 58’
    Сантос да Граса Марвин Мартинс Пинту Мика 66’
    68’ Палинья Силва Бернарду
    68’ Силва Руй Жота Диого
    Муратович Эдвин Синани Данел 87’
    Скендерович Алдин Мартинс Перейра Кристофер 87’
    89’ Оливейра Сержиу Невеш Рубен
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 20
    		1 Удары в створ 11
    		9 Фолы 15
    		4 Угловые 9
    		2 Офсайды 5
    		43% Владение мячом 57%
    		8 Cэйвы 0
    		2 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Arman A.
    Arman A.
    31 марта в 14:54
    Мля, Кристина одноногая голешник в пустые выплакала! Героиня матча 😂
    112910415
    112910415
    31 марта в 11:00
    очень волевая победа !
    Знатог
    Знатог ответ HITMАN (комментарий удален) (раскрыть)
    31 марта в 10:30
    В южной Америке нет команд типа Люксембурга.
    ermak6848
    ermak6848
    31 марта в 09:49
    Ну, что сказать - профи
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein
    31 марта в 08:59
    Лучший португальский игрок сейчас это Жота
    DXTK
    DXTK
    31 марта в 08:54
    пеналду нашел своих клиентов наконец........ теперь у дзюбы серьезный конкурнет в борьбе за главного бомбардира отборочного турнира и лучшего ценного игрока.......
    ilyafrom
    ilyafrom
    31 марта в 08:24
    Король Литвы, герцог Люксембурга, принц Латвии, князь Фарерских островов
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    31 марта в 07:29
    Ого, причем европейским бразильцам пришлось отыгрываться! Хорошо, что в итоге они добились волевой победы) В футбол сейчас научились играть везде: Люксембург, Мальта, Кипр...С победным голом, Рон!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    31 марта в 07:05
    Снова Рон отличился.
    Agamaga........
    Agamaga........
    31 марта в 06:39
    До недавного времени топ-5 сборным не забивал.
    Любитель гонять аутсайдеров. Команда его уровня.
    Знатог
    Знатог
    31 марта в 06:34
    Ну раз Люксембург-Португалия, значит надо про Месси.
    Imrebellion
    Imrebellion
    31 марта в 03:26
    Роналду крут, молодец! Пусть дальше радует своих нормальных фанов
    RR117
    RR117
    31 марта в 00:49, ред.
    Молодец Роналду, заставляет понервничать своих хейтеров.
    103 гола.
    Если побьет рекорд, то это достижение станет величайшим в истории футбола, впрочем как и отметка в 100 голов, которое уже является уникальным.

    Удачи Роналду!
    Andrey YarmolenkoUA
    Andrey YarmolenkoUA ответ Oplot (раскрыть)
    31 марта в 00:45
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук
      31 марта в 00:08
      Странные матчи, странная игра
      da da da
      da da da ответ Per4ick (раскрыть)
      30 марта в 23:54
      ну да,есть прогресс,а вот прибалты свалились в карлики))
      da da da
      da da da
      30 марта в 23:53
      молодец Криш,тащит мертвую Португалию.
      RR117
      RR117
      30 марта в 23:53
      Отвратительный матч в исполнении Португалии.

      С такой игрой в целом и в защите в частнности, Португалию ждет настоящий ад в группе на ЧЕ, где будут Германия, Франция и бескомпромисная Венгрия, которая умеет забивать много голов.
      Per4ick
      Per4ick
      30 марта в 23:52
      Люксы намного интереснее играют чем андораа сан марино или гибралтар, да тут есть профи и они отманили очки у франции и португалии , явно не мальчики для битья
      Gelious
      Gelious ответ Тео Джонс (раскрыть)
      30 марта в 23:48
      1) Ставочник из меня и правда так себе. Как и эксперт. 2) В случае с Месси ржут не потому, что он забивает слабым командам. А потому что в тыкву превращается как правило именно в наиболее важных матчах. Причем с невероятным постоянством. Весна и сборная... Впрочем, Роналду в силу возраста таким же становится постепенно уже
      Scarlet Witch
      Scarlet Witch ответ Тео Джонс (раскрыть)
      30 марта в 23:48
      Это касается и "атаку разогнал". У Месси всё это немедленно сводится к провалу матча.
      Scarlet Witch
      Scarlet Witch
      30 марта в 23:47
      Тащёр. Смело может себе ещё один памятник поставить.
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      30 марта в 23:46
      Жота вновь забил. Молодец
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ Gelious (раскрыть)
      30 марта в 23:46
        Тео Джонс
        Тео Джонс ответ Gelious (раскрыть)
        30 марта в 23:44
          Мessi 10
          Мessi 10
          30 марта в 23:43
          Национальный герой. Забил Люксембургу не с пенальти
          калач
          калач
          30 марта в 23:41
          гроза Люксембургов
          Gelious
          Gelious ответ ilyafrom (раскрыть)
          30 марта в 23:36
          Он как бы атаку отлично сам и разогнал. Специально глянул запись
          ilyafrom
          ilyafrom ответ Gelious (раскрыть)
          30 марта в 23:35
          Подставил ногу как всегда. Что тут такого?

          А вот перед товарищами мог бы извиниться, ведет себя как будто нечего не было. На месте партнеров по команде вообще не стал бы его поздравлять
          Scarlet Witch
          Scarlet Witch ответ Gelious (раскрыть)
          30 марта в 23:29, ред.
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