|Люксембург
|1:3
|Португалия
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1 : 3
завершен
30 марта 2021, 21:45
вторник
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Стадион Жози Бартель
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Родригес Жерсон
ассистент Синани Данел
|1:0
|30’
|45+2’
|1:1
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Жота Диого
ассистент Нету Педру
|51’
|1:2
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Роналду Криштиану
ассистент Канселу Жоау
|80’
|1:3
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Палинья
ассистент Нету Педру
|Шано Максим
|20’
|39’
|Жота Диого
|70’
|Диаш Рубен
|83’
|Санчеш Ренату
|Шано Максим
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|41’
|Нету Педру
|Фелиш Жоау
|Тилль Себастьен
|Тилль Оливье
|58’
|Девилье Маурис Джон
|Тилль Венсан
|58’
|Сантос да Граса Марвин Мартинс
|Пинту Мика
|66’
|68’
|Палинья
|Силва Бернарду
|68’
|Силва Руй
|Жота Диого
|Муратович Эдвин
|Синани Данел
|87’
|Скендерович Алдин
|Мартинс Перейра Кристофер
|87’
|89’
|Оливейра Сержиу
|Невеш Рубен
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|6
|Удары по воротам
|20
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|
|1
|Удары в створ
|11
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|9
|Фолы
|15
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|4
|Угловые
|9
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|2
|Офсайды
|5
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|8
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|3
|
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|1
|Удаления
|0
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Любитель гонять аутсайдеров. Команда его уровня.
Любитель гонять аутсайдеров. Команда его уровня.
103 гола.
Если побьет рекорд, то это достижение станет величайшим в истории футбола, впрочем как и отметка в 100 голов, которое уже является уникальным.
Удачи Роналду!
103 гола.
Если побьет рекорд, то это достижение станет величайшим в истории футбола, впрочем как и отметка в 100 голов, которое уже является уникальным.
Удачи Роналду!
С такой игрой в целом и в защите в частнности, Португалию ждет настоящий ад в группе на ЧЕ, где будут Германия, Франция и бескомпромисная Венгрия, которая умеет забивать много голов.
С такой игрой в целом и в защите в частнности, Португалию ждет настоящий ад в группе на ЧЕ, где будут Германия, Франция и бескомпромисная Венгрия, которая умеет забивать много голов.
А вот перед товарищами мог бы извиниться, ведет себя как будто нечего не было. На месте партнеров по команде вообще не стал бы его поздравлять
А вот перед товарищами мог бы извиниться, ведет себя как будто нечего не было. На месте партнеров по команде вообще не стал бы его поздравлять