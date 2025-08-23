 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2025/2026

«Милан» стартовал в чемпионате Италии с поражения от «Кремонезе»

вчера, 23:43
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)КремонезеМатч завершен

«Милан» уступил «Кремонезе» в матче 1-го тура Серии А (1:2).

На 28-й минуте гости вышли вперёд — мяч забил Федерико Баскиротто. Страхинья Павлович на 45+1-й сравнял счёт. Вторым голом у клуба из Кремоны отметился Федерико Бонаццоли на 61-й.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Рома» победила «Болонью»
Вчера, 23:41
«Динамо» одержало победу над «Пари НН»
Вчера, 22:43
«Атлетико» не смог обыграть «Эльче»
Вчера, 22:32
«Санкт-Паули» и «Боруссия» Дортмунд сыграли вничью в результативной встрече
Вчера, 21:36
Дубли Тимбера и Дьёкереша помогли «Арсеналу» разгромить «Лидс»
Вчера, 21:28
«Наполи» начал новый сезон Серии А с победы над «Сассуоло»
Вчера, 21:27
 
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:31
Весна всё расставит по своим местам.
SpaM-10
SpaM-10 ответ juchok (раскрыть)
сегодня в 01:51
Насчёт Салемакерса согласен, лень было ещё кого-то выделять. Насчёт Фофана не согласен. ЦП который столько раз ударил мимо из убойных позиций, ну и плюс не скажу, что он так хорош был в центре поля. То, что на ударные позиции выходил - молодец. А то как бил - это ужас просто.

Надоели эти отмазки, что у соперника дурачки залетают или, что их вратарь выдал матч жизни.
juchok
juchok ответ SpaM-10 (раскрыть)
сегодня в 01:47
футбол смотрел? Салемакерс норм, Фофана тоже в порядке. моментов создали достаточно, в створ много били, кто же знал, что будут дурачки залетать через себя?
Nenash
Nenash
сегодня в 00:39
Шта?.. 🥴
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:01
Модрич в большом порядке, остальные дно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 