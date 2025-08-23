«Милан» стартовал в чемпионате Италии с поражения от «Кремонезе»

«Милан» уступил «Кремонезе» в матче 1-го тура Серии А (1:2).
На 28-й минуте гости вышли вперёд — мяч забил Федерико Баскиротто. Страхинья Павлович на 45+1-й сравнял счёт. Вторым голом у клуба из Кремоны отметился Федерико Бонаццоли на 61-й.
«Милан» уступил «Кремонезе» в матче 1-го тура Серии А (1:2).
На 28-й минуте гости вышли вперёд — мяч забил Федерико Баскиротто. Страхинья Павлович на 45+1-й сравнял счёт. Вторым голом у клуба из Кремоны отметился Федерико Бонаццоли на 61-й.
Надоели эти отмазки, что у соперника дурачки залетают или, что их вратарь выдал матч жизни.
Надоели эти отмазки, что у соперника дурачки залетают или, что их вратарь выдал матч жизни.