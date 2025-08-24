Форвард «Ростова» Роналдо назвал «фейком» слухи об уходе Альбы

Нападающий «Ростова» ответил на вопрос о том, как команда воспринимает слухи о возможном увольнении главного тренера .

На нас это никак не влияет. Люди не знают, что говорят, потому что они не бывают внутри нашей раздевалки. Так что разговоры об уходе Альбы — фейк. Мы сосредоточены, нам много над чем еще нужно работать, и многое нужно улучшать. Конечно, мы готовы бороться за Альбу. И это мы показали во втором тайме с «Локомотивом».