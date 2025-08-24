 
Форвард «Ростова» Роналдо назвал «фейком» слухи об уходе Альбы

вчера, 11:27

Нападающий «Ростова» Роналдо ответил на вопрос о том, как команда воспринимает слухи о возможном увольнении главного тренера Джонатана Альбы.

На нас это никак не влияет. Люди не знают, что говорят, потому что они не бывают внутри нашей раздевалки. Так что разговоры об уходе Альбы — фейк. Мы сосредоточены, нам много над чем еще нужно работать, и многое нужно улучшать. Конечно, мы готовы бороться за Альбу. И это мы показали во втором тайме с «Локомотивом».

TheBoLt
TheBoLt ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 17:02
Главное качество Галицкого (цитируя его, дословно): "С собой на тот свет все деньги мне не унести"
4kk8ermk7emb
4kk8ermk7emb
вчера в 13:38
Трудно Альбе после того, как Карпин развалил Ростов.
Аксинья
Аксинья ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 13:34
Качествами Галицкого))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 13:25
Какими качествами руководитель клуба должен обладать, какие видите самыми важными?
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:18
Фк "Ростов" нужен хозяин, и пока его нет поставь хоть тренером Мауринью вместе с Гвардиолой результата не будет. Так что от смены тренера ничего не изменится. Ну нет в "Ростове" скамейки, а только табуретка, поскольку финансовая составляющая не позволяет усиление состава))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:10
В России есть поговорка:-"Дыма без огня не бывает!"
.., Люди не знают, что говорят, потому что они не бывают внутри нашей раздевалки... Эх, парень, такие вопросы в раздевалке и не решаются.. Интересно, а как Роналдо представляет себе борьбу за тренера? Много слов, одни слова - а ведь ещё ничего не произошло? Когда и кому Альба, этот безобидный человек, мог перейти дорогу? Может кому-то понадобилось место тренера, вот за спиной и решают? Скорее всего, слухи появились на фоне очереднх проблем у клуба. Опять предстоит смена вектора развития? Мутно всё...
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 11:55
Роналдо, Альба в одной строке с Ростовом это уже фейк.
dq7gn7qgzdu5
dq7gn7qgzdu5
вчера в 11:54
После ничьи с Локо, увольнение откладывается
Гость
