Форвард «Ростова» Роналдо назвал «фейком» слухи об уходе Альбы

Нападающий «Ростова» Роналдо ответил на вопрос о том, как команда воспринимает слухи о возможном увольнении главного тренера Джонатана Альбы.
На нас это никак не влияет. Люди не знают, что говорят, потому что они не бывают внутри нашей раздевалки. Так что разговоры об уходе Альбы — фейк. Мы сосредоточены, нам много над чем еще нужно работать, и многое нужно улучшать. Конечно, мы готовы бороться за Альбу. И это мы показали во втором тайме с «Локомотивом».
.., Люди не знают, что говорят, потому что они не бывают внутри нашей раздевалки... Эх, парень, такие вопросы в раздевалке и не решаются.. Интересно, а как Роналдо представляет себе борьбу за тренера? Много слов, одни слова - а ведь ещё ничего не произошло? Когда и кому Альба, этот безобидный человек, мог перейти дорогу? Может кому-то понадобилось место тренера, вот за спиной и решают? Скорее всего, слухи появились на фоне очереднх проблем у клуба. Опять предстоит смена вектора развития? Мутно всё...
