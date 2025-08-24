Хавбек «Динамо» Мх Кагермазов о пенальти: «Сначала фолил игрок „Зенита“»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» поделился, какой момент стал решающим в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4).

Переломным — пенальти, конечно. Но у соперника и до этого были хорошие моменты. У нас тоже были возможности, пусть и не такие явные, но игра со стороны нашей команды была неплохой. После пенальти игра разделилась — на до и после. Я не привык оправдываться. Наверное, я придержал слова. Во-первых, я считаю, что пенальти был назначен очень далеко от мяча. Во-вторых, можете сами потом посмотреть — почему-то судья не рассмотрел момент, когда в момент подачи нашего игрока заблокировали не по правилам. До этого, как я начал хватать, фолил игрок «Зенита». Почему-то не отмотали этот эпизод. Именно этот момент смотрели со мной. Еще раз скажу: оправдываться не хочу.