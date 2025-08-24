 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Хавбек «Динамо» Мх Кагермазов о пенальти: «Сначала фолил игрок „Зенита“»

вчера, 10:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов поделился, какой момент стал решающим в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4).

Переломным — пенальти, конечно. Но у соперника и до этого были хорошие моменты. У нас тоже были возможности, пусть и не такие явные, но игра со стороны нашей команды была неплохой. После пенальти игра разделилась — на до и после. Я не привык оправдываться. Наверное, я придержал слова. Во-первых, я считаю, что пенальти был назначен очень далеко от мяча. Во-вторых, можете сами потом посмотреть — почему-то судья не рассмотрел момент, когда в момент подачи нашего игрока заблокировали не по правилам. До этого, как я начал хватать, фолил игрок «Зенита». Почему-то не отмотали этот эпизод. Именно этот момент смотрели со мной. Еще раз скажу: оправдываться не хочу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Рахимов: «„Рубину“ нужно как минимум 4-5 новых футболистов»
Вчера, 08:35
Черчесов рассказал, что сказал игрокам в перерыве матча против «Оренбурга»
22 августа
Глушаков выразил надежду на возвращение клубов на международную арену
22 августа
Осинькин: «Не до конца понимаю, для чего Сперцяну ехать в Чемпионшип»
21 августа
Пиняев ответил на вопрос, близок ли ему путь Сафонова в ПСЖ
20 августа
Защитник «Балтики» Бевеев сравнил игру команды с футболом «Интера»
19 августа
 
Сортировать
Все комментарии
trimetil
trimetil
вчера в 15:17
Не хочет оправдываться, но приходиться это делать.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 13:39
Мало забиваем!Нужно так играть,чтоб никакие судьи,не смогли повлиять на результат!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 13:37
Динамо Махачкала!По любому!В рпл будем играть,в своë удовольствие!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:41
Не люблю, когда все критикуют всех, но больше всего судей. Тем не менее одним наблюдением поделлюсть. Я заметил, что почти после каждого гола в ворота Зенита, ВАР некоторое время, дольше, чем обычно, работает над поиском возможных нарушений, задолго до гола, за которые можно отменить взятие ворот. Почему судьи ВАР копают в этих случаях более тщательно? Да потому, что боятся - вдруг Зенит после игры сам найдёт что-то похожее на основание для отмены гола? Тогда будут проблемы с карьерой. Не верю, что судей можно заинтересовать материально, но способ внушить опасения, видимо, есть..
qtg74baqjryj
qtg74baqjryj
вчера в 10:17
Кагермазова за грубую игру пожалели и не удалили с поля.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:10, ред.
"Оправдываться не хочу, но буду"

За фол зенитовца пенальти в ворота Махачкалы бы не поставили вот и не рассматривали поэтому, целям не отвечает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 