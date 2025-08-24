 
Пивоваров: «Регулярные отъезды Карпина в сборную не повлияют на „Динамо“»

вчера, 10:11

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров убеждён, что регулярные отъезды главного тренера Валерия Карпина в сборную России не окажут негативного влияния на команду.

У нас есть тренерский штаб, его помощники. В чём проблема? Пауза на сборные есть у всех команд, у многих уезжают ведущие футболисты. Мы шли на это, когда подписывали контракт с главным тренером сборной России. Понимали, что такая ситуация возможна.

f9e95kuxrwad
вчера в 17:08
Да пока и без отъездов не бог как хорошо получается.
ПЕТЛЯ
вчера в 11:14, ред.
Пивоварову хоть кол на голове чеши. Нельзя в дурной череп впихнуть здравую мысль..., ну а извлечь оттуда что-либо путное - так и тем более.
jvnvwc9r4c44
вчера в 10:36
Лет 20 уже доказывает и НИГДЕ, НИКОГДА и НИЧЕГО.
Vladimir808
вчера в 10:32
Жаль что ты не заметил. Он давне не физрук.)
Карпин тренер. И он это скоро докажет, нужно немного времени.
Glyba
вчера в 10:21
На Динамо повляло то, что Карпин стал там тренером, и не в лучшую сторону.
8nvs39n479mw
вчера в 10:15
Физрук Карпин ни там, ни там не владеет ситуацией.
