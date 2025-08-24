Пивоваров: «Регулярные отъезды Карпина в сборную не повлияют на „Динамо“»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров убеждён, что регулярные отъезды главного тренера Валерия Карпина в сборную России не окажут негативного влияния на команду.
У нас есть тренерский штаб, его помощники. В чём проблема? Пауза на сборные есть у всех команд, у многих уезжают ведущие футболисты. Мы шли на это, когда подписывали контракт с главным тренером сборной России. Понимали, что такая ситуация возможна.
Карпин тренер. И он это скоро докажет, нужно немного времени.
