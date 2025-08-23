«Динамо» одержало победу над «Пари НН»

Московское «Динамо» обыграло «Пари НН» в матче 6-го тура РПЛ (3:0).
Счёт открыл Денис Макаров на 16-й минуте. Второй мяч забил Даниил Фомин на 46-й. Ещё одним голом отметился Николас Маричаль на 90+3-й.
«Динамо» занимает 8-е место в чемпионате России (8 очков). «Пари НН» идёт 15-м (три балла).
В лазарете Ярик, Костя, Чавес, Гомес. У Динамо отличная банда, уДачи нам!
В лазарете Ярик, Костя, Чавес, Гомес. У Динамо отличная банда, уДачи нам!
Сергеев, даже чистый выход забить не способен- просто наказание. Лучший- Макаров, буквально на глазах оживает, старается, ведет команду, а какой пас конфетку он выдал на Сергеева!!! Радует Маричаль и радует что забил. В центре поля играем неплохо, получается разбежаться, но зачастую, эти контры сбиваются на незнание командой, что делать дальше, а это уже тренерское. Не нравится Рембрандт, через его фланг, соперник постоянно обострял в 1-м тайме. Организация игры, постепенно нормализуется, но с большими ошибками. Прессинг Динамо больше похож на балет, при этом очень энергозатратный.
Вобщем, по этой, не самой показательной игре намечаются, кое какие намётки положительного действия, вопрос лишь в том: сколько еще времени потребуется Карпину на создание боеспособного коллектива, и захочет ли руководства столько ждать. Пока, вот так. Всех, кто болеет за Карпина- с победой!!!!!!! Но работы еще очень много. Дай БОГ, всё это осилить...
Сергеев, даже чистый выход забить не способен- просто наказание. Лучший- Макаров, буквально на глазах оживает, старается, ведет команду, а какой пас конфетку он выдал на Сергеева!!! Радует Маричаль и радует что забил. В центре поля играем неплохо, получается разбежаться, но зачастую, эти контры сбиваются на незнание командой, что делать дальше, а это уже тренерское. Не нравится Рембрандт, через его фланг, соперник постоянно обострял в 1-м тайме. Организация игры, постепенно нормализуется, но с большими ошибками. Прессинг Динамо больше похож на балет, при этом очень энергозатратный.
Вобщем, по этой, не самой показательной игре намечаются, кое какие намётки положительного действия, вопрос лишь в том: сколько еще времени потребуется Карпину на создание боеспособного коллектива, и захочет ли руководства столько ждать. Пока, вот так. Всех, кто болеет за Карпина- с победой!!!!!!! Но работы еще очень много. Дай БОГ, всё это осилить...