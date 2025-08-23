«Динамо» одержало победу над «Пари НН»

1755978238

вчера, 22:43

Московское «Динамо» обыграло «Пари НН» в матче 6-го тура РПЛ (3:0).

Счёт открыл Денис Макаров на 16-й минуте. Второй мяч забил Даниил Фомин на 46-й. Ещё одним голом отметился Николас Маричаль на 90+3-й.

«Динамо» занимает 8-е место в чемпионате России (8 очков). «Пари НН» идёт 15-м (три балла).