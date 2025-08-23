 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Динамо» одержало победу над «Пари НН»

вчера, 22:43
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Московское «Динамо» обыграло «Пари НН» в матче 6-го тура РПЛ (3:0).

Счёт открыл Денис Макаров на 16-й минуте. Второй мяч забил Даниил Фомин на 46-й. Ещё одним голом отметился Николас Маричаль на 90+3-й.

«Динамо» занимает 8-е место в чемпионате России (8 очков). «Пари НН» идёт 15-м (три балла).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Атлетико» не смог обыграть «Эльче»
Вчера, 22:32
«Санкт-Паули» и «Боруссия» Дортмунд сыграли вничью в результативной встрече
Вчера, 21:36
Дубли Тимбера и Дьёкереша помогли «Арсеналу» разгромить «Лидс»
Вчера, 21:28
«Наполи» начал новый сезон Серии А с победы над «Сассуоло»
Вчера, 21:27
«Ростов» в добавленное время вырвал ничью в поединке с «Локомотивом»
Вчера, 20:32
«Байер» уступил «Хоффенхайму» в игре первого тура чемпионата Германии
Вчера, 18:26
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 02:22
Уже неплохой матч Динамо!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:38
Карпин находит свою игру. В конкретном матче как минимум...
Futurista
Futurista
вчера в 23:16
Продинамили пари...но победили)...
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 23:11, ред.
Как только появилась инфа о том, что он переходит в Динамо, я сразу сказал- это риск, Сергеев очень специфичный форвард и не под всякую игровую схему подходит.
И всё таки, у меня предчувствие, что его прорвет... Не знаю почему, но вот такое чувство.)))
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:07
Мну кажется Сергеева взяли за неимением лучшего, но вопрос с напом решать надо.
Capral
Capral
вчера в 23:03
Посмотрел, ровно до того момента, когда негодяй судья не поставил пенальти и не засчитал чистейший гол в ворота Нижнего, и выключил. Очень рад, что Карпин выиграл крупно- чисто для моральной поДДержки. А если по игре, то настораживает оборона Динамо и высокая линия защиты. То, что сегодня прощал Нижний, в прошлой игре не простил ЦСКА. Не мне критиковать Карпина, но вопросы имеются. Динамо, как и большинство команд вышки лучше играет на встречных курсах, потому что, чтобы играть в открытый футбол, надо как минимум иметь настоящего ЦН, которого в команде нет.

Сергеев, даже чистый выход забить не способен- просто наказание. Лучший- Макаров, буквально на глазах оживает, старается, ведет команду, а какой пас конфетку он выдал на Сергеева!!! Радует Маричаль и радует что забил. В центре поля играем неплохо, получается разбежаться, но зачастую, эти контры сбиваются на незнание командой, что делать дальше, а это уже тренерское. Не нравится Рембрандт, через его фланг, соперник постоянно обострял в 1-м тайме. Организация игры, постепенно нормализуется, но с большими ошибками. Прессинг Динамо больше похож на балет, при этом очень энергозатратный.

Вобщем, по этой, не самой показательной игре намечаются, кое какие намётки положительного действия, вопрос лишь в том: сколько еще времени потребуется Карпину на создание боеспособного коллектива, и захочет ли руководства столько ждать. Пока, вот так. Всех, кто болеет за Карпина- с победой!!!!!!! Но работы еще очень много. Дай БОГ, всё это осилить...
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:01
Георгиевич сел за руль!))
Gotlib
Gotlib
вчера в 22:58
Судья пенальти должен был ставить в ворота НН. Такая же игра рукой, как и в случае с Фоминым.
Dinamo
Dinamo
вчера в 22:57
Нельзя не отметить то, как расцвёл Макаров при Карпине. Много брака, но куда больше остроты от него.

Миранчук внёс ложку негатива в общий фон настроя футболистов, пешком возвращаясь обратно после потери мяча, чуть не привезя гол.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:52
Конечно Нижний не тот соперник, на котором можно оценить силу Динамо, но все таки нужно отметить, что как говорил Президент "Процесс пошел". Вроде и движение появилось и периодически мысль в игре просматривается. Есть конечно слабые места в составе. Но я думаю Динамо поднимется. Непременно
Dinamo
Dinamo
вчера в 22:52
C побеДой сораДников! Первая действительно хорошая игра от Динамо в этом сезоне. Не без огрехов в обороне, но очень понравилась атака, мысль и взаимопонимание.
В лазарете Ярик, Костя, Чавес, Гомес. У Динамо отличная банда, уДачи нам!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:52
Динамо,с победой! Порадовали фанатов !
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 22:46
Дюков, тащи золотые медали, Карпин с Динамо чемпионы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 