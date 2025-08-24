«Манчестер Сити» договорился с Доннаруммой об условиях личного контракта

По информации инсайдера Фабрицио Романо, голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма достиг соглашения по личному контракту с «Манчестер Сити».
В настоящее время ведутся переговоры между клубами о деталях сделки.
Переход итальянца в «Манчестер Сити» по-прежнему зависит от того, уйдет ли нынешний вратарь «горожан» Эдерсон из клуба этим летом.
Да Траффорд еще "зеленый" и вчера на ровном месте гол привез, но и макаронник будет делать тоже самое. Нет других вариантов на рынке? Тот же Кошта из Порту хороший кипер с ногами)))
Да Траффорд еще "зеленый" и вчера на ровном месте гол привез, но и макаронник будет делать тоже самое. Нет других вариантов на рынке? Тот же Кошта из Порту хороший кипер с ногами)))