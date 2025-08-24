 
Soccer.ru
«Манчестер Сити» договорился с Доннаруммой об условиях личного контракта

вчера, 11:20

По информации инсайдера Фабрицио Романо, голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма достиг соглашения по личному контракту с «Манчестер Сити».

В настоящее время ведутся переговоры между клубами о деталях сделки.

Переход итальянца в «Манчестер Сити» по-прежнему зависит от того, уйдет ли нынешний вратарь «горожан» Эдерсон из клуба этим летом.

Alex_67
Alex_67
вчера в 12:47
Гвардиола уже намекал Эдерсону... Он, как всегда, трусливо объявил, что не будет возражать, если вратарь захочет сменить клуб. Кстати, бразилец возможно и не собирается искать себе команду. А через кассу? За хорошие отступные, свободным агентом? Конечно, на таких условиях он уйдёт, легче найти работу свободному агенту.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:22
И все таки зацепились за Доннаруммы))) Эдерсон если уйдет, то зимой скорей всего
j42fnb92zw4t
j42fnb92zw4t
вчера в 11:36
Только даже это Матвею не поможет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:24
Зачем безногая Донна понадобилась Сити?
Да Траффорд еще "зеленый" и вчера на ровном месте гол привез, но и макаронник будет делать тоже самое. Нет других вариантов на рынке? Тот же Кошта из Порту хороший кипер с ногами)))
