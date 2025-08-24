«Манчестер Сити» договорился с Доннаруммой об условиях личного контракта

1756023621

вчера, 11:20

По информации инсайдера Фабрицио Романо, голкипер «Пари Сен-Жермен» достиг соглашения по личному контракту с «Манчестер Сити».

В настоящее время ведутся переговоры между клубами о деталях сделки.

Переход итальянца в «Манчестер Сити» по-прежнему зависит от того, уйдет ли нынешний вратарь «горожан» из клуба этим летом.