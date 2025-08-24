«Барселона» отыгралась с 0:2 и вырвала победу у «Леванте»

«Леванте» уступил «Барселоне» в матче 2-го тура Ла Лиги (2:3).
На 15-й минуте Иван Ромеро вывел хозяев поля вперёд. Удвоил преимущество команды Хосе Луис Моралес, реализовавший пенальти на 45+7-й. Педри на 49-й сократил отставание каталонского клуба в счёте. На 52-й гости отыгрались усилиями Феррана Торреса. Автогол Унаи Эльгезабаля на 90+1-й позволил «сине-гранатовым» добиться победы.
«Леванте» занимает 18-е место в чемпионате Испании (0 очков). «Барса» идёт первой (шесть баллов).
Кубарси в первом голе как ребёнка накрутили - недобрый знак. Надо Кристенсена в основу ставить и Кунде, в противном случае начнут щас огребать по полной авоське.
Второй тайм, хоть и забили трёху, мне, кроме удара Педри, вообще не зашёл. Просто стали мячик одним флангом вперёд двигать и всё. Тупо додавили пацанов местных и довели их до того, чтоб третий сами себе воткнули.
Игра же в целом очень невнятная у Барсы была.
