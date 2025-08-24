 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» отыгралась с 0:2 и вырвала победу у «Леванте»

сегодня, 00:35
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Леванте» уступил «Барселоне» в матче 2-го тура Ла Лиги (2:3).

На 15-й минуте Иван Ромеро вывел хозяев поля вперёд. Удвоил преимущество команды Хосе Луис Моралес, реализовавший пенальти на 45+7-й. Педри на 49-й сократил отставание каталонского клуба в счёте. На 52-й гости отыгрались усилиями Феррана Торреса. Автогол Унаи Эльгезабаля на 90+1-й позволил «сине-гранатовым» добиться победы.

«Леванте» занимает 18-е место в чемпионате Испании (0 очков). «Барса» идёт первой (шесть баллов).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Милан» стартовал в чемпионате Италии с поражения от «Кремонезе»
Вчера, 23:43
«Рома» победила «Болонью»
Вчера, 23:41
«Динамо» одержало победу над «Пари НН»
Вчера, 22:43
«Атлетико» не смог обыграть «Эльче»
Вчера, 22:32
«Санкт-Паули» и «Боруссия» Дортмунд сыграли вничью в результативной встрече
Вчера, 21:36
Дубли Тимбера и Дьёкереша помогли «Арсеналу» разгромить «Лидс»
Вчера, 21:28
 
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:43
Что-то назревает в Барселоне? Не объявился бы серый кардинал? Недавно Левандовски очень Хави хвалил, не показывал ли он Флику зубы таким образом? Нельзя и Тер Штегена сбрасывать со счетов - он сейчас в оппозиции...
112910415
112910415
сегодня в 02:15
Плохой вариант Барсы!
Нельзя так играть!
ABir
ABir
сегодня в 02:10
Дебют Леванте в Ла Лиге удался, ей почти удалось отобрать очки у легендарной Барселоны.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:50
Барса можно сказать отскочила, судя по коментам
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:34
С волевой победой!
Матч не смотрел, но походу Барса не в оптимальных кондициях, если судить по комментариям внизу. Особенно это касается обороны)
Радует хотя бы то, что с такой игрой удалось выиграть сегодня, это главное. Удачи походу сезона
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:05
Красавец, всё конкретно, без пафоса и лишнего размазывания!!! Уважуха!!!)))
Bombon
Bombon ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:02, ред.
Сколько атак из-за его действий срывается. Можно стягивать на себя соперников и отдавать передачи. Но ему лавры Месси покоя не дают. Ему до Месси как до Китая раком. И, скорее всего, его уровня он врядли достигнет. Слишком много на себя берет. И проблема не столько в ударах, сколько в предсказуемости его действий. Все уже знают, что он будет делать
Agamaga005
Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 00:54
Правильно делает, что бьёт. У него получается забивать крутые голы. Педри изредко бьёт и попадает, а Ямалю как нападающему нужно часто бить.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:50
Барса вновь за старое принялась, с 0-2 отыгрываться)))
Молодцы!!!
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:50
Барселона себе не изменяет, пропускает два, а дальше включается...
Сегодня было тяжело с автобусом, оттуда и больше брака в игре, игроки то и дело натыкались на своих соперников.

Флик не отойдёт от своей игры, высокая линия обороны работает, иначе не было бы трех титулов в прошлом сезоне и полуфинала ЛЧ.
Самое главное - это победы! Они легко не даются, даже с такими командами как Осасуна и Леванте.

Критиковать игроков я не буду. Оставлю критиканам.
Победу вырвали, а это приятно!
Bombon
Bombon
сегодня в 00:49, ред.
Вроде и выйграли, но игра не радует совсем. Провалы в защите и центре поля. Если бы не Гарсия, могли бы и не выйграть. Все голы забиты не после продуманных комбинаций. Дальний удар, гол после углового и автогол. Такое себе. Ямаля читают уже все. Ничего кроме смещения с фланга в центр и удара он больше не делает. Такой недоРоббен умноженный на Кержакова. Бил, бьет и дальше будет бить. А толку ноль. Ведь есть хороший пас, дриблинг. Нет, все равно лупит. А Рэшфорд пока вообще никакой. Может его для подмены Левы использовать. На фланге он не может вообще ничего
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:48, ред.
Мне не понравились действия Ольмо. В первом эпизоде Ямаль просил пас, но Ольмо не дал, дал другому. Во 2-м эпизоде Ольмо передержал мяч, не сразу давая пас Ямалю, хоть он просил. А для развития атаки было удобное положение. Дал мяч тогда, когда уже Ольмо не нашёл кому дать пас. После Ямаль подходил к Ольмо, что-то говорил, но оператор не стал останавливаться на этом эпизоде и переключил кадр на другой эпизод. Интересно было бы понаблюдать на реакцию обоих игроков при этом. В то же время Ямаль давал пасы на Ольмо...3 эпизод при счёте 2-3 Ольмо не даёт пас Ямалю, даёт пас назад.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:46
Какой прекрасный день)
Барса в очередной раз показала , что такое ремонтада))
Из плохого, обороны нет от слова совсем , ну и Ямаль заигрывается очень сильно, но по сути поучаствовал в двух голах.
Ну и пенка такое себе по идее
bonek
bonek
сегодня в 00:42
Барса красавцы!!! Молодцы ...вперёд Барса!!! Кто болел за Леванте не плачьте!!! Даже пенальти не спас..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:42
Перед матчем поле обильно полили))) хитрецы Леванте.
Nenash
Nenash
сегодня в 00:41
Прекрасно.. Пфф.. 😄
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:39, ред.
Мало Флик Ямалю вдул после Осасуны. МАЛО !

Кубарси в первом голе как ребёнка накрутили - недобрый знак. Надо Кристенсена в основу ставить и Кунде, в противном случае начнут щас огребать по полной авоське.

Второй тайм, хоть и забили трёху, мне, кроме удара Педри, вообще не зашёл. Просто стали мячик одним флангом вперёд двигать и всё. Тупо додавили пацанов местных и довели их до того, чтоб третий сами себе воткнули.
Игра же в целом очень невнятная у Барсы была.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:38
Вот такой топ в Испании.. дарит любителям футбола невероятные эмоции... ))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 