«Барселона» отыгралась с 0:2 и вырвала победу у «Леванте»

1755984944

сегодня, 00:35

«Леванте» уступил «Барселоне» в матче 2-го тура Ла Лиги (2:3).

На 15-й минуте Иван Ромеро вывел хозяев поля вперёд. Удвоил преимущество команды Хосе Луис Моралес, реализовавший пенальти на 45+7-й. Педри на 49-й сократил отставание каталонского клуба в счёте. На 52-й гости отыгрались усилиями Феррана Торреса. Автогол Унаи Эльгезабаля на 90+1-й позволил «сине-гранатовым» добиться победы.

«Леванте» занимает 18-е место в чемпионате Испании (0 очков). «Барса» идёт первой (шесть баллов).