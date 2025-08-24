 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Артета: «Прошло всего две недели, а мы уже потеряли трёх игроков»

вчера, 13:37

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травмы игроков «Арсенала» в начале сезона.

Эти события имеют отрицательный характер. Мартин Эдегор почувствовал дискомфорт в плече при приземлении. Пока неизвестно, насколько это серьезно. Завтра его обследуют, и мы получим больше информации. Букайо Сака также ощутил боль в задней части бедра, когда бежал с мячом и боролся с защитником. В целом, прошло всего две недели, а мы уже потеряли трех игроков. Это подчеркивает, как важно иметь укомплектованный состав, чтобы поддерживать нужный уровень в данной лиге.

Подписывайся в ВК
Все новости
Резервный судья матча ПСЖ удивил своей физической формой
23 августа Фото
Мареска рассказал о травме полузащитника «Челси» Палмера
23 августа
ОфициальноЛевандовски восстановился и готов сыграть за «Барселону» против «Леванте»
23 августа
Коул Палмер получил травму на разминке перед матчем с «Вест Хэмом»
22 августа
Артета заявил, что не знает, когда Хаверц снова сможет играть за «Арсенал»
22 августа
Кварацхелия пропустит матч ПСЖ против «Анже»
22 августа
 
Сортировать
Все комментарии
666roza777
666roza777
вчера в 17:23
Че то Сака, Эдегор и Хаверц стали часто ломаться. Это тенденция, звоночек! Я бы задумался и искал топовую замену. Продал бы этих игроков, когда они будут здоровы. Пока они еще стоят больших денег. С балеринами ничего не выиграешь. Пример Жезус.
Ввиду этих событий:
Защита - ТОП (Калофьери - дно)
Полузащита - ТОП (Эдегор - аут)
Вингеры - ДНО (Эзе - слава богу. Купить еще одного неломкого топа, остальных продавать.)
Нападение - середняк. (Дьекереш пусть побегает сезон, там видно будет)

Итого: слава защите и полузащите. В остальном нужны нормальные усиления и жирные продажи.
112910415
112910415
вчера в 16:57
Собраться, не раскисать!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:09
В следующем туре определится чемпион, вот он и нервничает
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:22
Травмы часть спорта, и всегда так будет. Да, мы теряем лучших игроков, и футбол теряет в этом качество. Значит надо больше работать с молодыми игроками
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:03
Опять вырезали часть интервью, и заголовок совсем не соответствует тексту. Нигде нет ни слова о трех игроках, и упоминаются лишь Эдегор и Сака.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:44
Этот признак говорит о не совсем хорошей физ форме
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:39, ред.
Тенденция, прямо скажем,не хорошая.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 