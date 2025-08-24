Артета: «Прошло всего две недели, а мы уже потеряли трёх игроков»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал травмы игроков «Арсенала» в начале сезона.

Эти события имеют отрицательный характер. Мартин Эдегор почувствовал дискомфорт в плече при приземлении. Пока неизвестно, насколько это серьезно. Завтра его обследуют, и мы получим больше информации. Букайо Сака также ощутил боль в задней части бедра, когда бежал с мячом и боролся с защитником. В целом, прошло всего две недели, а мы уже потеряли трех игроков. Это подчеркивает, как важно иметь укомплектованный состав, чтобы поддерживать нужный уровень в данной лиге.