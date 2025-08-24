Президент «Сьона» об Антоне Миранчуке: «Его вклад в атаке был скромным»

Президент «Сьона» высказался в ответ на слова экс-полузащитника команды россиянина , ныне игрока «Динамо».

Как я отношусь к реакции Миранчука на мои слова? Антон — очень техничный футболист, хотя и не является физическим монстром. Со временем он стал больше работать без мяча.

Его период в «Сьоне» можно охарактеризовать как серьезную, но непростую адаптацию. Это был его первый опыт за пределами России, и он столкнулся с более жестким и динамичным чемпионатом. Его вклад в атаку был скромным — два гола и три передачи, но он внес стабильность в коллектив и помог развитию командной игры.