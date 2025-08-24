 
Президент «Сьона» об Антоне Миранчуке: «Его вклад в атаке был скромным»

вчера, 13:10

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался в ответ на слова экс-полузащитника команды россиянина Антона Миранчука, ныне игрока «Динамо».

Как я отношусь к реакции Миранчука на мои слова? Антон — очень техничный футболист, хотя и не является физическим монстром. Со временем он стал больше работать без мяча.

Его период в «Сьоне» можно охарактеризовать как серьезную, но непростую адаптацию. Это был его первый опыт за пределами России, и он столкнулся с более жестким и динамичным чемпионатом. Его вклад в атаку был скромным — два гола и три передачи, но он внес стабильность в коллектив и помог развитию командной игры.

Gorasul
Gorasul
вчера в 14:37
Зато у него российский паспорт! Этим мало кто может похвастаться...
112910415
112910415
вчера в 14:36
Валера сделает из него монстра! )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:14
Товар продан успешно... Теперь можно и правду говорить. Мы ещё много чего можем узнать о звезде Сьона...
gj94vxdtj32t
gj94vxdtj32t
вчера в 13:57
Очередной не лестный комментарий от руководства Сьона о Миранчуке
a3dvt6fn2drq
a3dvt6fn2drq
вчера в 13:39
Любит получать деньги и шикарно жить, в Динамо он будет протирать лавку и делать тоже самое.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:12
Поэтому и не стали продлевать контракт.
Гость
