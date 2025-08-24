 
Руководство «Локомотива» не планирует продавать Баринова этим летом

вчера, 10:40

«Локомотив» не собирается расставаться со своим капитаном Дмитрием Бариновым, несмотря на предложение от греческого АЕКа.

Руководство «железнодорожников» считает его важным звеном команды и не планирует его продажу за несколько недель до закрытия трансферного окна в России.

Ранее СМИ сообщали, что Баринов уже согласовал условия личного контракта с АЕКом.

Байкал-38
Байкал-38 ответ kinderpingui (раскрыть)
сегодня в 03:06
Ну, во первых это не воспитанники Локо!!!
Глушенкова никто не продовал, он и Зенит воспользовались опцией выкупа.
Самошников хоть и хороший игрок, но он не был игроком основнова состава и тем более лидером команды.
Мухин же был просто перспективным и тем более он опять же воспользовался опцией отступных. Кстати где он сейчас?
Так, что Локо своих лидеров и воспитанников не продаёт конкурентам.
Какие то вы неудачные примеры выбрали, ещё бы Глушаков с Самедовым вспомнили у которых контракт закончился.
kinderpingui
kinderpingui ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:57
поэтому глушенкова продали в зенит или самошникова в спартак) или мухина в цска ) всё покупается и продается, вопрос цены)
d69z3rbr7qxu
d69z3rbr7qxu
вчера в 19:33
Баринов уже не тот игрок, чтобы из-за него на рынке была драка.
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:18, ред.
Поправка, смотря кому!!!
К примеру в РПЛ нет ни у кого шансов купить Баринова.
Скажите, если Зенит предложит очень крупную сумму?
Здесь ответ надо искать в истории.
Локо ещё ни разу не продовала своих лидеров и тем более своих воспитанников конкурентам.
Помните как Зенит "покупал" Алексея Миранчука?
Как только Зенит соглашался на сумму от Локо, так Локо сразу увеличивал сумму... и так до тех пор пока Зенит сам не отказывался.
Так сказать культурно посылали клуб из культурной столицы.
Да и сам Баринов неоднократно заявлял, что если и уйдёт, то только в топ чемпионат.
А, кстати лето скоро закончится.

P.S. У Локо с Бариновым есть договор, если сам Дмитрий попросит руководство отпустить его в топ чемпионат, то клуб его отпустит, даже по цене ниже рыночной.
Баринов заслужил к себе такое отношение.
Asper
Asper
вчера в 14:18
Да куда уже, зачем? Баринова продают/не продают уже лет 7. Уже пройдена та точка, когда имело смысл куда то рыпаться - уже надо планировать до конца оставаться. Легенда клуба, все дела
lotsman
lotsman
вчера в 11:37
Не продаётся? Ну это смотря сколько предложат.)
sqdegj3xvuzs
sqdegj3xvuzs
вчера в 11:14
Да кто его купит, этот игрок уровня РПЛ или ниже.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:58
Если нужен, то надо оставить. Учитывая лимит
