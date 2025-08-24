Руководство «Локомотива» не планирует продавать Баринова этим летом

1756021203

вчера, 10:40

«Локомотив» не собирается расставаться со своим капитаном , несмотря на предложение от греческого АЕКа.

Руководство «железнодорожников» считает его важным звеном команды и не планирует его продажу за несколько недель до закрытия трансферного окна в России.