Руководство «Локомотива» не планирует продавать Баринова этим летом

«Локомотив» не собирается расставаться со своим капитаном Дмитрием Бариновым, несмотря на предложение от греческого АЕКа.
Руководство «железнодорожников» считает его важным звеном команды и не планирует его продажу за несколько недель до закрытия трансферного окна в России.
Ранее СМИ сообщали, что Баринов уже согласовал условия личного контракта с АЕКом.
Глушенкова никто не продовал, он и Зенит воспользовались опцией выкупа.
Самошников хоть и хороший игрок, но он не был игроком основнова состава и тем более лидером команды.
Мухин же был просто перспективным и тем более он опять же воспользовался опцией отступных. Кстати где он сейчас?
Так, что Локо своих лидеров и воспитанников не продаёт конкурентам.
Какие то вы неудачные примеры выбрали, ещё бы Глушаков с Самедовым вспомнили у которых контракт закончился.
Глушенкова никто не продовал, он и Зенит воспользовались опцией выкупа.
Самошников хоть и хороший игрок, но он не был игроком основнова состава и тем более лидером команды.
Мухин же был просто перспективным и тем более он опять же воспользовался опцией отступных. Кстати где он сейчас?
Так, что Локо своих лидеров и воспитанников не продаёт конкурентам.
Какие то вы неудачные примеры выбрали, ещё бы Глушаков с Самедовым вспомнили у которых контракт закончился.
К примеру в РПЛ нет ни у кого шансов купить Баринова.
Скажите, если Зенит предложит очень крупную сумму?
Здесь ответ надо искать в истории.
Локо ещё ни разу не продовала своих лидеров и тем более своих воспитанников конкурентам.
Помните как Зенит "покупал" Алексея Миранчука?
Как только Зенит соглашался на сумму от Локо, так Локо сразу увеличивал сумму... и так до тех пор пока Зенит сам не отказывался.
Так сказать культурно посылали клуб из культурной столицы.
Да и сам Баринов неоднократно заявлял, что если и уйдёт, то только в топ чемпионат.
А, кстати лето скоро закончится.
P.S. У Локо с Бариновым есть договор, если сам Дмитрий попросит руководство отпустить его в топ чемпионат, то клуб его отпустит, даже по цене ниже рыночной.
Баринов заслужил к себе такое отношение.
К примеру в РПЛ нет ни у кого шансов купить Баринова.
Скажите, если Зенит предложит очень крупную сумму?
Здесь ответ надо искать в истории.
Локо ещё ни разу не продовала своих лидеров и тем более своих воспитанников конкурентам.
Помните как Зенит "покупал" Алексея Миранчука?
Как только Зенит соглашался на сумму от Локо, так Локо сразу увеличивал сумму... и так до тех пор пока Зенит сам не отказывался.
Так сказать культурно посылали клуб из культурной столицы.
Да и сам Баринов неоднократно заявлял, что если и уйдёт, то только в топ чемпионат.
А, кстати лето скоро закончится.
P.S. У Локо с Бариновым есть договор, если сам Дмитрий попросит руководство отпустить его в топ чемпионат, то клуб его отпустит, даже по цене ниже рыночной.
Баринов заслужил к себе такое отношение.