Неймар рискует пропустить ближайшие матчи сборной Бразилии

вчера, 14:06

Форвард «Сантоса» Неймар получил травму и был вынужден покинуть тренировку в четверг. В пятницу и субботу он занимался только в тренажерном зале, всё это время жалуясь на боль при ходьбе.

«Сантос» уведомил Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о возникшем отеке в бедре игрока.

Главный тренер национальной сборной Карло Анчелотти планирует объявить состав на матчи в сентябре против Чили и Боливии в рамках квалификации на ЧМ-2026 в понедельник.

Неймар не играл за сборную с 17 октября 2023 года, когда он получил повреждение передней крестообразной связки в матче против Уругвая.

adekvat
adekvat
вчера в 17:20
Неймар и травма слова синонимы, еще Захарян тоже.
xg4eeuc22drz
xg4eeuc22drz
вчера в 17:10
Да на игрока сборной он уже и не тянет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:49
А нужен ли вообще Неймар сборной Бразилии? Не только на ближайшие матчи? Главной команде страны он не нужен и на Чемпионате мира по футболу. Кому нужны эти эффектные финты и обводки в центре поля не имеющие к игре никакого отношения? Ему хочется просто показать свою технику. В таких случаях он обычно передерживает мяч и получает травму, достаточно серьёзную, чтобы на поле больше не выходить. Это уже было, А вот титула у Бразилии 🇧🇷 нет давно.. За него можно и нужно бороться. Только без Неймара.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:25
По полю надо бегать, а не ходить. А если серьёзно, то сборная обойдётся без этого клоуна...
ww3n4uvgv2mw
ww3n4uvgv2mw
вчера в 14:09
Там давно пора ставить на нём крест, он не помощник сборной
