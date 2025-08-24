Неймар рискует пропустить ближайшие матчи сборной Бразилии

1756033618

вчера, 14:06

Форвард «Сантоса» получил травму и был вынужден покинуть тренировку в четверг. В пятницу и субботу он занимался только в тренажерном зале, всё это время жалуясь на боль при ходьбе.

«Сантос» уведомил Бразильскую конфедерацию футбола ( CBF ) о возникшем отеке в бедре игрока.

Главный тренер национальной сборной планирует объявить состав на матчи в сентябре против Чили и Боливии в рамках квалификации на ЧМ -2026 в понедельник.

Неймар не играл за сборную с 17 октября 2023 года, когда он получил повреждение передней крестообразной связки в матче против Уругвая.