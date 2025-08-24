Неймар рискует пропустить ближайшие матчи сборной Бразилии

Форвард «Сантоса» Неймар получил травму и был вынужден покинуть тренировку в четверг. В пятницу и субботу он занимался только в тренажерном зале, всё это время жалуясь на боль при ходьбе.
«Сантос» уведомил Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о возникшем отеке в бедре игрока.
Главный тренер национальной сборной Карло Анчелотти планирует объявить состав на матчи в сентябре против Чили и Боливии в рамках квалификации на ЧМ-2026 в понедельник.
Неймар не играл за сборную с 17 октября 2023 года, когда он получил повреждение передней крестообразной связки в матче против Уругвая.